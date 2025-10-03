Real Madrid - Villarreal: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

Este sábado 4 de octubre, a las 21:00 horas y en el Estadio Santiago Bernabéu, se jugará uno de los duelos más importantes de la octava jornada de LaLiga EA Sports: el Real Madrid - Villarreal CF. El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, buscará sacar adelante un compromiso clave para volver a la senda del triunfo tras la dura derrota (5-2) en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid. Por su parte, el equipo amarillo, bajo la dirección de Marcelino García Toral, llega fortalecido gracias a un inicio sólido en liga y a una importante remontada (2-2) ante la Juventus en la segunda jornada de la Champions League.

El Real Madrid ocupa la segunda posición en LaLiga con 18 puntos tras seis victorias y una derrota, acumulando 16 goles a favor y 8 en contra. En Champions, los madrileños vieron su fiereza goleadora con un contundente 0-5 al Kairat Almaty, donde Kylian Mbappé brilló con un hat-trick, situando al equipo en la segunda posición de la tabla, solo superados por el Bayern Múnich. Sin embargo, la derrota reciente en el derbi ha despertado algunas dudas que intentarán disipar con una victoria en casa ante el Villarreal, un duelo que no solo representa una reivindicación, sino que es clave en la lucha por la punta de la competición.

Mbappé y Arda Güler en el partido ante el Marsella Gonzalo Pérez

Por otro lado, el Villarreal CF, con 16 puntos, cinco victorias, un empate y una derrota en LaLiga, se posiciona tercero, a solo dos puntos del Madrid y del líder, el FC Barcelona (19). En Europa, el conjunto castellonense peleó fuerte para conseguir un empate vital contra la Juventus, con Renato Veiga anotando el gol del empate en tiempo de reposición, cumpliendo con la ley del ex. Marcelino sabe que aprovechar el buen momento de su equipo y la confianza ganada en Champions puede ser clave para asaltar una plaza tan complicada como la de Chamartín y que la recompensa es meterse en la disputa por la competición.

Al Madrid lo respalda la historia

Históricamente, el Real Madrid domina el enfrentamiento con 30 victorias, 17 empates y 6 derrotas en 53 partidos oficiales frente al Villarreal, contando LaLiga y la Copa del Rey. En el Santiago Bernabéu, el balance es de 18 victorias madridistas, 6 empates y solo 2 derrotas del conjunto amarillo, que pese a la superioridad local, ha sabido complicar recientemente.

Real Madrid-Osasuna. Gol de Mbappe Jesús G. Feria La Razón

En los últimos diez encuentros en la capital, el Real Madrid ganó seis, empató tres y perdió uno, la única caída fue en la temporada 2017/18, cuando Pablo Fornals anotó el gol del 0-1 para los groguets. El último choque oficial fue el 15 de marzo de 2025 en el Estadio de la Cerámica, con una victoria 1-2 del conjunto merengue gracias al doblete de Kylian Mbappé.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Villarreal CF, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN, disponible también en Movistar+ (M55). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Madrid - Villarreal CF

Real Madrid

Courtois; Asencio, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius o Rodrygo.

Villarreal CF

Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Moleiro; Nicolás Pépé y Georges Mikautadze o Tani Oluwaseyi.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández