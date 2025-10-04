Real Madrid - Villarreal: lo que busca, desesperadamente, Xabi Alonso

El Real Madrid perdió contra el Atlético como si se derrumbara un edificio que se está se construyendo, después cogió un avión y se hizo el viaje más largo posible en Champions, más tarde habló Valverde y no terminó de arreglar lo que estaba ya liado. Lo siguiente fue que goleó, volvió, entrenó, se habló de nuevo de Fede Valverde y hoy juega contra el Villarreal para ganar, principalmente, pero también para poner orden donde de repente ha habido desorden. «Necesitamos dar un gran nivel colectivo e individualmente porque son partidos importantes y es el último antes del parón», decía ayer Xabi Alonso. Su espectacular comienzo se ha visto emborronado y hoy es el día para aclararlo y afrontar estas dos semanas en paz.

Volver a la normalidad no significa simplemente sumar tres puntos; significa recuperar el control del discurso y, sobre todo, reafirmar la autoridad del equipo sobre el césped. Después del batacazo frente al Atlético, el equipo se recompuso con una victoria holgada en Europa, aunque el contexto del rival no sirvió para apagar del todo las dudas. Más aún cuando las informaciones sobre el lugar que ocupa o no quiere ocupar Valverde en el campo fueron más importante que la victoria en Kazajistán. «Está preparado para mañana, como lo estamos todos», aseguró Xabi Alonso sobre el centrocampista. El entrenador no va a encender más fuegos. «Sabemos lo importante que es para el equipo el partido. Después de los últimos dos partidos, queremos cerrar este bloque con una victoria. Eso es lo que necesitamos», apunta.

Xabi Alonso ha conocido su primera tormenta como entrenador del Real Madrid. En el Mundial de Clubes no se le pudo echar nada en cara, el comienzo del nuevo curso fue modélico. Pero con una derrota han llegado todos los golpes: «A mí ningún jugador, ni Valverde, ni Rodrygo, ni Vinicius, me han dicho nunca que no quieren jugar en una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar», explicaba el entrenador. «Todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida, el que piense qué es lo mejor para el equipo. Esto lo quiero dejar claro», explicó con contundencia. Si al principio de temporada, al llegar, Xabi habló de transmitir emoción al público, ayer quería transmitir normalidad. «Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y de poder hablar mucho y de corregir cosas», decía Xabi, que daba normalidad a que todos los jugadores quisiesen jugar. «Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, de que el equipo es lo más importante. Todos van a ser importantes y van a tener su momento. Momentos en los que uno espere jugar y no juegue son normales y hay que naturalizarlos. No es una situación nueva y tenemos que convivir con ella porque sabemos que va a volver a pasar. Estamos tranquilos», continuaba el técnico.

Pero es cierto que al Real Madrid ya no se le ve tan bien y no solo es una cuestión de los analistas mediáticos. Lo explicó Marcelino, el entrenador del Villarreal: «Si ellos no empiezan bien y nosotros empezamos muy bien y somos capaces de incomodar sí que les puede surgir la inseguridad», aseguró el entrenador rival, que se las sabe todas. «Pero como tienen tantos recursos son conscientes de que en cualquier momento del partido le pueden dar la vuelta a la situación y debemos de evitarlo. Debemos ir con esa creencia de que podemos crearles problemas y cuando tengamos el balón debemos intentar hacerles daño», continuó el técnico castellonense.

El Villarreal empató en Champions y llega en un buen momento en LaLiga. En el Madrid, en cambio, parece que hay que tomar decisiones. Desde el lateral derecho, donde Asencio tiene todas las papeletas, hasta el centro del campo, donde no caben todos los que pueden jugar: «Bellingham y Arda pueden ser complementarios, pero hay que ver cómo colocamos las otras piezas», explicaba Xabi sobre la posición que más le está costando acertar. «Arda ha podido jugar de diez y un poquito más abajo. Igual no tanto ahora, en Liga, sino más en el Mundial; pero lo puede hacer. Ellos tienen que fluir, ir encontrando su lugar en el campo, encontrándose cómodos. Jude y Arda lo pueden hacer. Yo he visto que lo han hecho juntos... y lo van a volver a hacer, seguro».