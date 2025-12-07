El Real Madrid vuelve al Bernabéu seis partidos y 37 días después

El 1 de noviembre el Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu, era líder destacado de la Liga después de su victoria en el Clásico de la jornada anterior y había ganado los tres primeros partidos de la Champions League. A partir de ese día, los blancos afrontaban una rareza de ese calendario asimétrico que viene a ser una agenda teledirigida: se iban de casa para no volver en los siguientes 37 días, con seis compromisos lejos de Chamartín, cuatro de Liga y dos europeos. Este domingo, el Madrid vuelve a jugar como local, en la visita del Celta, y lo hace como segundo en la clasificación después de esos tres empates consecutivos que se le atragantaron en su gira fuera de casa. No encontró el gol en Vallecas (0-0), y tampoco fue capaz de imponerse en Elche (2-2) ni en Girona (1-1).

Ajustar ante bloques bajos

Muchos puntos perdidos por no encontrar la intensidad ni la forma de atacar a equipos que se defienden cerca de su portero. «Bueno, sí que ha habido tres partidos en los que no hemos conseguido ganar. Pero previamente también recuerdo partidos en los que contra bloques bajos sí que conseguimos ganar. Aquí en casa y fuera también. Sí que esos tres días no estuvimos al nivel que nosotros podemos estar, con y sin balón», confirmaba Xabi Alonso antes del reencuentro con la afición y después de la victoria en San Mamés, en el mejor partido con él al mando y que quiere el técnico que sea un punto de inflexión. «Como ya dije, fue muy completo, muy redondo. Habíamos tenido fases buenas en otros partidos, como el día del Barça, pero este fue completo», explicaba Xabi, mucho más relajado ahora. «Sé dónde estoy. Y sé la exigencia. Hay que tener templanza en los momentos buenos y en los no tan buenos. Saber qué es lo más importante. Hay que tener la exigencia necesaria y autocrítica necesaria, pero no fustigarte demasiado».

El mejor Madrid y el mejor Mbappé

El Real Madrid apareció rotundo ante el Athletic, lo mismo que Mbappé, que está muy cerca de superar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo. Lleva 55 el francés en 55 partidos a cuatro de los 59 de CR7 en 2013 vestido de blanco. «Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid como la hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles. Está entre los elegidos y el día a día con él es muy bueno», confirmaba su entrenador. Le quedan cinco partidos: Celta, City, Alavés, Sevilla y uno de Copa que no jugará Mbappé. Tiene margen para superar ese récord teniendo en cuenta su ritmo goleador. De hecho, en el último partido en casa, ante el Valencia, hizo un doblete.

Ante su público, los blancos firman un pleno de ocho victorias, con 17 goles a favor y solo cuatro en contra.

Casting para el lateral derecho

Muy buenos números que ahora quiere ampliar Xabi Alonso con las visitas del Celta y del Manchester City, que llega el próximo miércoles. Para esos choques y los siguientes tendrá que improvisar en el lateral derecho, donde no va a estar Trent Alexander-Arnold. Puede jugar Valverde de nuevo, meter a Asencio o incluso poner a Militao. «Fede siempre antepone la necesidad del equipo a su posición natural y ha jugado ahí, ha jugado a un grandísimo nivel», decía sobre el regreso a la defensa del uruguayo. La parte de atrás es la más afectada por las bajas y Xabi ha tirado de Joan Martínez, central del Castilla que ha superado una lesión grave y en el que algunos ven virtudes de Sergio Ramos.