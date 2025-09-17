El Real Madrid de Xabi Alonso: buen juego a la espera de los goles

El Real Madrid de Xabi Alonso ha ganado los cinco partidos que ha jugado esta temporada, solo al Oviedo (0-3) lo superó por más de un gol, pero en el resto, la sensación es que, por fútbol, merecía un marcador más holgado. «Estamos en un proceso, vamos a ir creciendo y mejorando», dice el nuevo técnico, que en poco tiempo ha conseguido marcar una diferencia bastante clara con la etapa anterior. El equipo presiona más arriba en busca de robar muy rápido el balón y seguir atacando, lo que le sucede es que los momentos de buen fútbol son limitados, quizá por no haber tenido una pretemporada lo suficientemente larga para cargar las piernas y los pulmones.

Este nuevo Madrid ha dejado puestas en escena muy buenas en varios choques, en los que ha ido perdiendo un poco el ritmo y la precisión con el paso de los minutos. Se pudo ver en el estreno en Champions, con una primera parte en la que disparó once veces entre los tres palos de Rulli y una segunda con cuatro disparos y la sensación de que le costó más. «Hemos hecho una primera media hora fantástica, me ha gustado mucho el ritmo que teníamos, la presión que hacíamos. Hemos recuperado muchísimos balones, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado materializarlas para refrendar el buen juego que estábamos haciendo», explicaba Xabi sobre lo que había sucedido ante el Marsella. Los suyos hicieron méritos de sobra para adelantarse en el marcador, pero les faltó esa pegada que todavía no han encontrado del todo. Ahora mismo Mbappé es el que tira del carro en ese sentido, a la espera de que se le unan otros atacantes. El francés lleva seis tantos, y en la tabla de goleadores le siguen Vinicius y Arda Güler con dos.

Este Real Madrid todavía está buscando la contundencia goleadora, pero de fútbol va muy bien y el Bernabéu lo agradece con aplausos, porque le gusta lo que ve. Un funcionamiento colectivo muy correcto, con Álvaro Carreras, por ejemplo, elevando muchísimo el nivel respecto a lo que había el año pasado en ese lateral izquierdo. «Los jugadores están sintiendo una idea, sienten que haciendo las cosas de una manera podemos competir y jugar bien. La primera media hora me ha gustado mucho y vamos a sacar cosas positivas incluso de lo negativo. Estamos teniendo fases muy buenas en todos los partidos y nos está faltando continuidad. Estamos en el camino. Dentro de cuatro meses vamos a ser mejores», confirmaba Xabi sobre lo que todo el mundo puede ver: que el Madrid está creciendo en una apuesta de fútbol y lo que le falta es poder plasmarla durante todos los minutos.

El juego merece más

«Hemos creado muchas ocasiones y al final los goles vienen de penalti. Nuestro partido merece más. Deberíamos haber ganado por más ventaja», lanzaba Courtois en la misma dirección. Creo que si no defiendes con once hay un problema. El míster está muy encima de que los delanteros vuelvan detrás del balón y eso cambia mucho, es un poco la diferencia respecto al año pasado», continuaba sobre si ahora se siente más protegido y tiene menos trabajo.

Mientras tanto, este Madrid va sumando victorias, puntos y ganando tiempo en esa construcción recortada por el Mundial de Clubes y con una pretemporada exprés. El nuevo entrenador tiene ideas nuevas, y una que tiene muy clara es la rotación de algunos futbolistas. Vinicius fue suplente por segunda vez este curso, pero Xabi le da normalidad. «Habrá un momento para todos. Nadie va a jugar todos los partidos. Nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Vini ha entrado bien desde el banquillo. Va a haber un momento para todos, necesitamos a Rodrygo, a Franco, a Brahim... Todos deben sentirse importantes porque lo son».