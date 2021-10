Fútbol

El fichaje galáctico que prepara Florentino Pérez y no es un jugador

El Real Madrid quiere reforzarse con una pieza clave del Liverpool. No con un jugador, si no con Michael Edwards, director deportivo y uno de los responsables del relanzamiento del Liverpool. Así lo aseguran en Inglaterra que explican que Michael Edwards, de 41 años, acaba su relación con el Liverpool el año que viene y el Real Madrid está muy atento a su situación. Su disponibilidad no ha pasado desapercibida en la casa blanca y Florentino Pérez ya se ha puesto manos a la obra. De concretarse sería una operación redonda ya que, según “The Sun”, llegaría gratis al conjunto blanco.

Edwards llegó al Liverpool en 2016 y logró cerrar fichajes como los de Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson o Virgil van Dijk.

Desde que Edwards asumió el cargo de director deportivo en noviembre de 2016, el Livepool volvió a conquistar un trofeo tras una larguísima etapa de sequía. Los ‘reds’ volvieron a ganar la Premier League después de 30 años y consiguió la Champions League en 2018/19. Además, el Liverpool también ganó la Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El artífice de la revolución

Con Michael Edwards el Liverpool recibió una revolución total en su plantilla y que provocó que los ‘reds’ volvieran de nuevo a la élite. Edwards también formó parte del ‘comité de transferencias’ que hizo salir a Philippe Coutinho al Barcelona por una millonada en enero de 2018. Fue la tarifa más alta (160 millones de euros) que el Liverpool ha recibido por un jugador.

La llegada de Edwards facilitaría además otra operación que Real Madrid tiene en marcha. Desde Inglaterra apuntan que el club blanco podría hacer realidad una obsesión de hace años. Los medios británicos adelantan el interés de Real Madrid por fichar a Salah y tienen la voluntad de sentarse a negociar con Liverpool al que ofrecerían dinero y un jugador: Eden Hazard.

Objetivo Salah

Salah, de 29 años, es uno de los jugadores más importantes del Liverpool de Jurgen Klopp y su nivel se mantuvo en lo más alto durante las últimas temporada. Tiene contrato con el Liverpool hasta 2023 y su valor de mercado es de 100 millones de euros. Hazard, de 30 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 pero sus continuas lesiones no le han permitido brillar en el club blanco donde su futuro podría verse comprometido si llega Mbappé.

El Real Madrid sabe que el mero trueque no sería suficiente y por ello estudian el pase de Hazard más una cifra económica, que podría rondar los 70 millones de euros, a cambio de Mohamed Salah.

No obstante la operación no parece fácil. Según adelanta “The Mirror” el agente de Salah ha llegado a Inglaterra para sellar un acuerdo de renovación con los ‘reds’. El futbolista exige 28 millones de euros netos para renovar, lo que le convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. En cuanto a la extensión del contrato, se habla de que podría firmar hasta 2025, es decir, dos años más de lo que tiene firmado a día de hoy.