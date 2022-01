Eder Militao se pasó los últimos minutos en el área del Elche y un majestuoso remate de cabeza del brasileño le dio al Real Madrid un empate sobre la hora. La escena, por el minuto (92) y por cómo se produjo, resulta familiar en la grada del Bernabéu, acostumbrada a que su equipo dé la vuelta a los resultados al final con un central como goleador. Era la especialidad de Sergio Ramos, que se crecía cuando la adrenalina se disparaba y siempre parecía tener un poco más de fe que el resto de los futbolistas sobre el campo.

Militao, que ya ha marcado cuatro goles con el Real Madrid, tiene esos arranques de rabia cuando el marcador está en contra que recuerdan a los del ex capitán. «Ramos marcó muchos goles, sobre todo uno lo recuerdo muy bien. Tenía un gran acierto ofensivo, yo le decía, bromeando, que iba a ser un gran delantero. Militao tiene que aprender en este sentido, puede tener más acierto goleador, tiene que trabajarlo», explicaba Ancelotti, que otra vez vio cómo se le complicaba el día ante un equipo de los de atrás en la tabla. Hasta 14 remates hicieron los suyos en la primera parte, por uno del Elche, el del gol de Boyé. «Nuestros delanteros no tienen características de atacantes de área y lo dice el segundo gol, que lo marca Militao, nuestro mejor jugador en juego aéreo», continuaba Ancelotti, al que este punto le sabía mucho mejor que los conseguidos ante Cádiz y Osasuna, por ejemplo, en días más espesos. «Habitualmente estos partidos se pierden y no haberlo hecho es una buena señal sobre esta plantilla, pero hay que evitar complicarse siendo más sólidos. En los dos goles en contra pudimos ser más agresivos en los duelos y debimos ser más certeros con tantas ocasiones. Esos pequeños detalles nos han hecho perder dos puntos», continuaba el técnico italiano.

El choque se le empezó a torcer al Madrid con el primer fallo de Benzema desde los once metros después de 16 penaltis consecutivos anotados, todos con la camiseta blanca. El francés se fue lesionado con un problema muscular, en un día en el que, sin marcar, Vinicius fue el más decisivo, forzando una pena máxima y dando la asistencia del 2-2. Ahora llega un parón por selecciones y luego se decide todo. «Estamos bien posicionados en todas las competiciones, que es lo que queríamos al principio; después llegará el periodo donde se ganan los títulos».