Courtois responde sin compasión a quien no cree que está entre los diez mejores del mundo

Courtois está siendo, junto a Benzema, el jugador más fundamental del Real Madrid esta temporada. Gracias a su paradas el equipo está peleando por la Champions y manda con suficiente ventaja en LaLiga. Sin embargo, en una lista de la revista Fourfourtwo consideraron que no estaba entre los diez mejores porteros del mundo.Ahora Courtois ha respondido en una entrevista con Miguel Serrano: Se retratan a ellos mismos. Esa gente luego tiene que votar en premios y está claro que no tiene ni idea. Ahí están los partidos que he jugado esta temporada”, decía el portero belga, que siempre, hasta en los peores momentos, ha mantenido la confianza en sus posibilidades. Ahora que está viviendo uno de sus mejores momentos deportivos de su carrera, con madurez y fiabilidad: ·Ese es un problema: creo que para los premios deben votar jugadores, entrenadores. Que debata gente que tenga idea. Más con los porteros. Que debatan Schmeichel, Van der Sar, Casillas. Sería mejor”, insistía.

Ya Ancelotti dio la cara por su guardameta diciendo que una lista sin Courtois era para quitar el carné de periodista o entrenador a quien la hubiera hecho. Según la revista, los 10 porteros eran: Édouard Medy, David De Gee, Manuel Neuer, Ederson, Alisson, Ramsdale, José Sa, Unai Simón, Yassine Bounou y Oblak. Nada de Courtois.

El portero además, habló del Clásico de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona: “Es un partido importante para todos: afición, jugadores, club. Es el último antes de un parón y si lo ganamos vamos a demostrar que estamos muy fuertes”, aseguró, en una idea que comparte la gran mayoría de los aficionados. “Sería un golpe duro en LaLiga, pero quedan aún paridos complicados”, añadió Courtois. El Barcelona llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, pero el Madrid ha mantenido su fortaleza durante casi todo el curso.

También habló del tema que preocupa al madridismo entre partido y partido: el fichaje de Mbappé. El delantero francés le metió dos goles en la eliminatoria, pero también le hizo muchas paradas decisivas con las que mantuvo vivo al Real Madrid hasta que llegó el momento de ebullición y una remontada que ya es historia para todo el madridismo y que ha deshecho al PSG. “Veremos. De momento es del PSG. Claro que es mejor tenerlo en tu equipo. Ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Solo puedo decir que hemos demostrado lo que es el Real Madrid”.