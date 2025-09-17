Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja

Trent Alexander-Arnold estará de baja entre seis y ocho semanas debido a la lesión muscular que sufrió en el partido ante el Olympique de Marsella. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", señala el parte médico del club blanco.

El lateral inglés se rompió en el comienzo de su estreno en la Champions. Sufrió un pinchazo en el bíceps femoral a los tres minutos y tuvo que dejar su lugar a Carvajal, que terminó expulsado. Arnold no regresará en ningún caso antes del mes de noviembre. El futbolista de Liverpool no ha tenido demasiados problemas físicos a lo largo de su carrera. En los últimos siete años

No es un jugador Trent que a lo largo de su carrera haya tenido muchos problemas con las lesiones. Desde la temporada 18/19 se ha perdido únicamente 55 partidos por lesión y el último contratiempo físico, que no fue rotura, apenas le costó un par de partidos. En principio será baja en torno a diez encuentros.

Su reaparición se retrasará hasta noviembre con lo que está casi descartado para el Clásico del 26 de octubre y puede llegar demasiado justo al partido del Madrid en Anfield Road el 4 de noviembre. Desde el club no se quiere correr ningún riesgo, ya que el jugador está inmerso en su proceso de adaptación al club.