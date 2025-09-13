Real Sociedad - Real Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: hoy, sábado 13 de septiembre, se enfrentan la Real Sociedad y el Real Madrid en el Estadio Municipal de Anoeta, con la tensión propia de un duelo con necesidad de los locales y la condición de líder e invicto del conjunto blanco. Sin embargo, ambos equipos buscan afianzar sus objetivos ligueros tras el parón internacional y los altibajos del inicio de curso.

El Real Madrid encabeza la tabla tras sumar nueve puntos en las tres primeras jornadas (victorias ante Osasuna, Oviedo y Mallorca), demostrando solidez y poder ofensivo con Mbappé como máximo goleador de LaLiga. Xabi Alonso, entrenador de los merengues, mantendrá su base habitual en el once, apostando por Courtois en portería. La defensa combinará a Huijsen y Militão como centrales y, aunque el lateral izquierdo será Carreras, en el lateral derecho hay una incógnita entre Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, según comentó el tolosarra: "El que rendirá mejor jugará, todos están exigidos por la competencia interna".

Real Madrid training day in Madrid AFP7 vía Europa Press Europa Press

En el centro del campo formarán Tchouaméni, Valverde y Arda Güler, a pesar de la acumulación de minutos. En ataque, Rodrygo volverá tras no participar con Brasil y acompañará a Vinicius y Mbappé. El equipo blanco no podrá contar con Camavinga, Mendy, Bellingham y Endrick, además, Rüdiger también se sumó recientemente a la enfermería con una lesión el recto anterior de la pierna izquierda que le mantendrá fuera entre 10 y 12 semanas.

Por su parte, la Real Sociedad, dirigida por Sergio Francisco, afronta este encuentro con urgencias tras no haber ganado en lo que va de la campaña: Oviedo, Espanyol y Valencia (dos empates y una derrota). El once txuri-urdin no contará con Carlos Soler, reciente fichaje, y apostará por sus hombres clave: Kubo, Oyarzabal y Brais Méndez, acompañados por una defensa ajustada donde Zubeldia y Jon Martín (o Caleta-Car) competirán por la zaga y Sergio Gómez peleará el lateral zurdo con Aihen Muñoz. El conjunto donostiarra sigue sin Yangel Herrera y Oskarsson es duda por molestias musculares.

El especial regreso de Xabi Alonso

Este encuentro tiene un toque especial por el regreso de Xabi Alonso a Anoeta, donde militó como futbolista y fue entrenador del filial tras su retiro de las canchas. Alonso, leyenda donostiarra y actual estratega del Real Madrid, se reencuentra con su antigua afición, aportando un componente emocional y simbólico al duelo, que trasciende lo deportivo. Para la Real Sociedad, él representa uno de sus mayores talentos históricos, referente de la cantera y ejemplo de liderazgo, lo que llena de significado esta visita y genera un ambiente de gala para recibirlo en San Sebastián.

Horario y dónde ver online TV el Real Sociedad - Real Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112), M+ LALIGA 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Madrid

Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius, Kylian Mbappé.

Árbitro: Jesús Gil Manzano