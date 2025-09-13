Fútbol
Real Sociedad - Real Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports
El conjunto merengue defiende su invicto en Anoeta ante una Real que busca su primera victoria, en el regreso especial de Xabi Alonso a San Sebastián
Cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: hoy, sábado 13 de septiembre, se enfrentan la Real Sociedad y el Real Madrid en el Estadio Municipal de Anoeta, con la tensión propia de un duelo con necesidad de los locales y la condición de líder e invicto del conjunto blanco. Sin embargo, ambos equipos buscan afianzar sus objetivos ligueros tras el parón internacional y los altibajos del inicio de curso.
El Real Madrid encabeza la tabla tras sumar nueve puntos en las tres primeras jornadas (victorias ante Osasuna, Oviedo y Mallorca), demostrando solidez y poder ofensivo con Mbappé como máximo goleador de LaLiga. Xabi Alonso, entrenador de los merengues, mantendrá su base habitual en el once, apostando por Courtois en portería. La defensa combinará a Huijsen y Militão como centrales y, aunque el lateral izquierdo será Carreras, en el lateral derecho hay una incógnita entre Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, según comentó el tolosarra: "El que rendirá mejor jugará, todos están exigidos por la competencia interna".
En el centro del campo formarán Tchouaméni, Valverde y Arda Güler, a pesar de la acumulación de minutos. En ataque, Rodrygo volverá tras no participar con Brasil y acompañará a Vinicius y Mbappé. El equipo blanco no podrá contar con Camavinga, Mendy, Bellingham y Endrick, además, Rüdiger también se sumó recientemente a la enfermería con una lesión el recto anterior de la pierna izquierda que le mantendrá fuera entre 10 y 12 semanas.
Por su parte, la Real Sociedad, dirigida por Sergio Francisco, afronta este encuentro con urgencias tras no haber ganado en lo que va de la campaña: Oviedo, Espanyol y Valencia (dos empates y una derrota). El once txuri-urdin no contará con Carlos Soler, reciente fichaje, y apostará por sus hombres clave: Kubo, Oyarzabal y Brais Méndez, acompañados por una defensa ajustada donde Zubeldia y Jon Martín (o Caleta-Car) competirán por la zaga y Sergio Gómez peleará el lateral zurdo con Aihen Muñoz. El conjunto donostiarra sigue sin Yangel Herrera y Oskarsson es duda por molestias musculares.
El especial regreso de Xabi Alonso
Este encuentro tiene un toque especial por el regreso de Xabi Alonso a Anoeta, donde militó como futbolista y fue entrenador del filial tras su retiro de las canchas. Alonso, leyenda donostiarra y actual estratega del Real Madrid, se reencuentra con su antigua afición, aportando un componente emocional y simbólico al duelo, que trasciende lo deportivo. Para la Real Sociedad, él representa uno de sus mayores talentos históricos, referente de la cantera y ejemplo de liderazgo, lo que llena de significado esta visita y genera un ambiente de gala para recibirlo en San Sebastián.
Horario y dónde ver online TV el Real Sociedad - Real Madrid, LaLiga EA Sports
El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112), M+ LALIGA 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).
Posibles alineaciones del Real Sociedad - Real Madrid
Real Sociedad
Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.
Real Madrid
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius, Kylian Mbappé.
Árbitro: Jesús Gil Manzano
