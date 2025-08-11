El ridículo del Inter Miami sin Messi

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, se mostró muy crítico con la actuación de su equipo tras caer goleado por 4-1 frente al Orlando City en un encuentro sin Leo Messi. "El fútbol es fácil. A veces lo hacemos más complejo de lo que es. Cuando vos no estás al cien por cien, cualquier equipo te desnuda. Hubo sólo un equipo, que fue Orlando", afirmó en conferencia de prensa.

"No jugamos con la intensidad que se necesita jugar este partido y claramente nos superaron desde el primer minuto al último (...). Claramente, (estoy) muy dolido, muy preocupado. Pero sobre todo, nos deja pensando que si realmente queremos competir, este no es el camino. Lo siento, pero este no es el camino", añadió.

Mascherano dijo ser "el máximo responsable" del resultado, apuntó que le "duele mucho" la imagen que dio el equipo en Orlando y subrayó que no hay excusas por cansancio porque su rival también había jugado previamente en la Leagues Cup. "El fútbol es táctica, es organización, es talento. Pero, ¿sabés también qué es? Que en el uno contra uno yo sea mejor que vos. Y tener el hambre, el deseo de que no me vas a superar. Claramente no lo tuvimos", señaló.

"Lamentablemente me duele mucho porque vos podés perder, te pueden superar, pero creo que hoy el equipo no tuvo el tono y la intensidad que necesitaba el partido", agregó. Por último, el preparador confió en que esta abultada derrota sea "un partido bisagra" para lo que resta de temporada. "¿Qué es lo que queremos ser? ¿Lo que veníamos siendo o lo de hoy? Hoy sabemos que cuando bajamos un poquito el pie del acelerador, cualquier equipo te hace daño y cualquier equipo te supera. Dependerá de nosotros, sobre todo de mí, convencer a los jugadores de que esto no puede volver a pasar", cerró.

El colombiano Luis Muriel con un doblete, el argentino Martín Ojeda y Marco Pasalic marcaron para el conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja. El Orlando City ya había derrotado por 0-3 al Inter Miami el pasado mayo.

Esta derrota deja al Inter Miami como sexto de la Conferencia Este con 42 puntos en 23 encuentros. El Philadelphia Union es el líder de esa conferencia con 51 puntos en 26 partidos. El Orlando City adelantó al Inter Miami y ahora es cuarto del Este con 44 puntos en 26 encuentros.