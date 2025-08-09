Rodrigo Hernández, el Balón de Oro que no termina de volver

Rodrigo Hernández dejó huérfano al Manchester City la temporada pasada. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y sus meses de baja se convirtieron en un desastre para los de Guardiola, que pasaron a ser un equipo irreconocible.

El centrocampista volvió a jugar al final del curso pasado, muy poco a poco, pero sufrió un problema muscular durante la eliminación del City en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal el mes pasado, con lo que se va a retrasar el momento de verlo al mejor nivel. «Rodri está mejorando, pero tuvo una lesión importante en el último partido contra el Al Hilal, que fue de cinco o seis semanas. Está entrenando ahora mismo y en los últimos dos o tres días está mejor. Esperemos que en el parón internacional se recupere», señaló Guardiola ayer. El técnico cree que su jugador estará disponible tras la ventana FIFA de septiembre. «Espero que después del parón internacional pueda ponerse realmente en forma. Ojalá que en estos partidos pueda jugar algunos minutos, pero lo importante es que no tenga dolor, porque no queremos que vuelva y se lesione de nuevo. Vamos a tratar desesperadamente de evitar eso, pero se estuvo entrenando en los últimos dos o tres días. Tuvo dos sesiones con nosotros, y eso es bueno», indicó.

Rodri solo pudo jugar el curso pasado tres partidos de Premier League y uno de la Champions. Se lesionó ante el Arsenal el 22 de septiembre y regresó con los últimos siete minutos del partido ante el Bournemouth el 20 de mayo de este año.

En el Mundial de Clubes ha jugado cuatro partidos, de los que en uno solo fue titular y ninguno lo disputó completo. Quería Guardiola llevarlo con cierta calma y se lesionó justo cuando la participación del City en Estados Unidos se acababa.

Ha tenido que parar y empieza a entrenar de nuevo, pero no parece que puede estar disponible con España para arrancar la clasificación para el Mundial de 2026 el próximo mes. Es un futbolista clave para el City y para Luis de la Fuente, que contará con él en cuanto esté en forma. La duda ahora es si renovará con los «citizens» o en sus planes está volver a jugar en la Liga a partir de junio de 2026.