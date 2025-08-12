Rodrygo escribe sólo dos palabras, pero aclaran su futuro en el Real Madrid

RodrygoGoes es el centro de atención en el Real Madrid este verano, envuelto en rumores de traspaso al ManchesterCity y en una situación deportiva incómoda tras las últimas decisiones de Ancelotti y luego XabiAlonso.

Sin embargo, pese a las especulaciones y la falta de minutos, el brasileño lanzó un mensaje claro en redes sociales: “¡HalaMadrid!”, una declaración que busca dejar clara su identificación con el club, pero que adquiere matices particulares en el contexto actual.

Incertidumbre con el futuro

La temporada de Rodrygo fue un carrusel emocional. Tras ser importante con Ancelotti en campañas anteriores, en la recta final perdió protagonismo, primero por una lesión muscular poco aclarada y después, con la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista, pasando de titular a suplente casi sin minutos. Apenas participó en el Mundial deClubes, pese a las palabras iniciales de confianza que le dedicó XabiAlonso.

El jugador, que fue fundamental en gestas europeas recientes, se encontró por primera vez apartado de la rotación.

El interés del Manchester City

En este contexto, el ManchesterCity apareció como el posible destino soñado tanto para el club como para el jugador. La escuadra de PepGuardiola necesita remodelar su ataque tras salidas importantes: la de Jack Grealish rumbo al Everton, Savinho al Tottenham y JamesMcAtee al NottinghamForest.

Guardiola valora el perfil de Rodrygo, su polivalencia y su creatividad en ataque, considerándolo ideal para reforzar una banda que perdería profundidad tras estas salidas. El City estaría dispuesto a afrontar una operación millonaria (de hasta 100 millones de euros), aunque existen dudas, tanto por el precio que el Madrid exige como por la competencia interna en el club inglés, donde Rodrygo tampoco sería una estrella absoluta, compartiendo minutos con jugadores como Jérémy Doku, Phil Foden y BernardoSilva.

Mientras los rumores arden, Rodrygo tomó la iniciativa y publicó un significativo “¡HalaMadrid!” en sus redes sociales, un mensaje que muchos ven como reafirmación de su deseo de seguir, pero que también puede interpretarse como un adiós elegante o simplemente una expresión de cariño hacia la afición y el club en un momento de transición.

Sin embargo, la operación no está cerrada y el propio Rodrygo ha dejado claro que, si depende de él, peleará por ganarse la confianza en los entrenamientos y demostrar su valía en la exigente plantilla blanca. Todo dependerá de si se produce una oferta lo suficientemente atractiva para todas las partes.