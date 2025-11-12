Rubiales señala a las "lideresas" que dinamitaron la selección: "Quisieron echar a Vilda e influyeron en Jenni..."

Un año antes de colocar su estrella en el pecho -en septiembre de 2022- quince jugadoras de la selección española femenina de fútbol renunciaban a jugar con el combinado nacional “mientras que no se revierta” la situación que se había generado en la última concentración con el seleccionador Jorge Vilda. Un órdago al que RFEF reaccionaba de forma contundente y se mostraba inflexible en su postura de no “admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo”.

“La RFEF comunica que, a lo largo del día de hoy, ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su ‘estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España”, indicó entonces el organismo en un comunicado.

Con anterioridad ya se había producido la petición por parte de un sector de las internacionales de la dimisión de Jorge Vilda, algo que fue desmentido por las capitanas Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patricia Guijarro, aunque sí reconocieron que había “ciertos aspectos internos” que se debían “cambiar”.

Pero la guerra no había hecho más que empezar. Si un mes antes de los correos las capitanas del Barça, Patri Guijarro, Irene Paredes y Alexia Putellas, ya pidieron su cabeza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y se reunieron con Vilda para pedirle cara a cara que dimitiera de su puesto, tras el comunicado de la Federación la tensión aumentó. “Le echamos por nuestros ovarios” llegaron a afirmar alguno de los pesos pesados de vestuario, según adelantó la Cadena Cope.

Las "lideresas"

A pesar de todo, fueron campeonas del mundo y ahora, el ex presidente de la RFEF ha roto su silencio para poner nombre y apellidos a las lideresas del motín contra Vilda y a las que influyeron en el cambio de versión de Jenni Hermoso tras el beso.

Meses después de la sentencia por agresión sexual a la madrileña, Luis Rubiales ha vuelto al foco mediático tras la publicación de su libro "Matar a Rubiales". El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió al plató de El Chiringuito para “contar la verdad sin censura”, en una entrevista cargada de titulares.

Una entrevista en la que además de señalar la "cacería política" de la que fue víctima se ha referido a los pesos pesados del vestuario que lideraron desde el motín contra Vilda a la guerra contra él.

"Hay una lideresa que es Irene Paredes y no es despectivo. Los mensajes que me mandó, llevando la batuta. Qué pena que tenga tan mal sonido siendo de tan buen metal, es decir, que tiene cosas buenas de líder, pero las utiliza para destruir", comenzó relatando antes de señalar a dos futbolistas más.

"Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro sí influyeron en Jenni para cambiar su opinión. Hay una fuerza tan grande de pertenencia al grupo... aparte la que se montó en España. Yo no he visto nada igual".

"Mediáticamente todos los días, durante tantos meses... cuando se construye un relato aparece la foto y el relato construido. Ellas querían tomar las decisiones que corresponden a una junta directiva y un presidente. Ellas quisieron echar a Jorge Vilda", dice el que fuera presidente de la RFEF.

Su tocamiento en el palco

Y es en este contexto en el que el ex mandatario del fútbol trata de situar su gesto obsceno en el palco. El mandatario del fútbol español fue todo un espectáculo. Debido a la euforia del momento, festejó con gran efusividad el título con gestos, gritos, levantando los brazos... Pero lo más criticado fue el gesto de llevarse la mano a la entrepierna para celebrar la victoria con los que estaban abajo. Un vídeo publicado en redes recogió el momento que enfureció a miles de aficionados, sobre todo, por el hecho de que produjo justo al lado de la Reina Letizia, la infanta Sofía y otras personalidades de la FIFA. Ahora, ha vuelto a justificarlo en la entrevista.

"Me pidieron la cabeza de Vilda y no se la di. Jorge lo pasó muy mal y no revelaré hasta qué punto. Cuando ganan el título, Jorge se gira y mira a su mujer y a nosotros. En ese momento sentí algo que expresé de manera muy soez. Fue una forma de decir: 'Olé tus huevos'. Me equivoqué y pedí perdón", sentencia.