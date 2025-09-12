Rüdiger, lesionado, tres meses de baja en el Real Madrid

El Real Madrid ha recibido un duro golpe en la antesala de su visita a la Real Sociedad. Antonio Rüdiger sufrió una lesión en el último entrenamiento previo al encuentro de Anoeta. El central alemán se dañó el recto anterior de la pierna izquierda, lo que le aparta de la convocatoria y lo deja fuera de los planes de Xabi Alonso.

El club comunicó oficialmente lo sucedido mediante un parte médico en el que se especifica que el futbolista ha sido diagnosticado con una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. El comunicado no entró en más detalles acerca del grado exacto de la lesión, pero sí confirmó lo más importante: Rüdiger no podrá jugar durante las próximas semanas.

Las estimaciones médicas apuntan a un periodo de baja que oscila entre dos meses y medio y tres meses. Esto significa que el central se perderá una parte importante de la temporada, incluidas varias jornadas de Liga y los primeros compromisos de la fase de grupos de la Champions League. El contratiempo es especialmente doloroso porque llega en el arranque del curso, cuando el equipo busca consolidar sensaciones y mantener la buena dinámica que había mostrado en sus tres primeros partidos oficiales.

No es la primera vez en este 2025 que Rüdiger se ve obligado a detener su progresión por problemas físicos. Hace apenas cinco meses, el central pasó por quirófano para solucionar una rotura en el menisco externo. Para un jugador que se caracteriza por su potencia física, su intensidad en los duelos y su fiabilidad defensiva, encadenar dos lesiones importantes en tan poco tiempo es una mala noticia.

Por sanción, se perdió la primera jornada liguera, pero volvió al equipo en la segunda contra el Oviedo, en la que recuperó la titularidad y disputó los noventa minutos. Su regreso daba la sensación de que, una vez cumplido el castigo disciplinario, estaba en condiciones de asentarse de nuevo como referencia en el eje de la zaga. Sin embargo, la lesión ha cambiado el panorama de manera radical.

Los centrales que quedan disponibles en la plantilla son David Alaba, Nacho Asencio, Éder Militao y Dean Huijsen. El problema añadido es que ni Alaba ni Asencio han tenido minutos en los tres primeros encuentros oficiales de la temporada, lo que genera dudas sobre su ritmo competitivo y su adaptación inmediata al exigente calendario que viene por delante.

Huijsen, que ya ha sido titular en este inicio de curso, parte como la opción más consolidada. Militao va a ser su acompañante. El austríaco Alaba, busca minutos, mientras. Asencio, ahora mismo, representa una alternativa de fondo.

La baja de Rüdiger se suma a una enfermería ya cargada. El Real Madrid no solo pierde al central alemán: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy también están lesionados. Cada uno de ellos representa un perfil específico dentro del plantel y su ausencia limita las rotaciones y las opciones de Xabi Alonso a la hora de plantear los partidos. "Eduardo está en los plazos parecidos a Jude, ya está entrenando con el grupo. Si no hay ningún contratiempo, en breve ya podrá estar en convocatoria. Ya tiene el alta médica. A Ferland le queda un poco más. Era una lesión un poco más complicada y todavía le quedan unas cuantas semanas”, ha dicho Xabi.