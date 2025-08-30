De Schuster a Huijsen: la clave de Xabi Alonso para que el Real Madrid juegue al fútbol

Que un defensa defienda es una perogrullada, que un defensa saque el balón con calidad y sentido, es una perla. Antes, en el fútbol pre moderno, era casi imposible. Hubo una época, en el Real Madrid de Toshack de los 107 goles en la que al galés se le ocurrió poner a Schuster, uno de los futbolistas que mejor ha golpeado el balón en largo, de líbero para ayudar en la salida del balón. No funcionó. También Beenhakker, en su etapa, recurrió a Míchel par esa misma función en partidos donde la presión rival exigía un hombre que iniciara el juego desde más atrás. No era un capricho: se trataba de una necesidad. Cuando el rival te aprieta arriba y en el medio, la salida desde los centrales se convierte en la única manera de respirar. Ahora ya no son centrocampistas los que se reconvierten para sacar la pelota. Son los defensas, los mejores defensas quienes lo hacen. Como Huijsen quien, salvando distancias, estilos y años, viene a ser la versión contemporánea, buena defensivamente, de esa idea.

Un fichaje estratégico

«Es un fichaje estratégico», decía ayer Xabi Alonso. Por su juventud, por su jerarquía y por lo bien que entiende el fútbol. Solo ha necesitado apenas dos partidos de Liga para colarse entre los mejores pasadores del campeonato. Es el segundo futbolista con más pases completados, solo por detrás de Pedri, y el segundo que más pases buenos ha dado en campo contrario (164 el barcelonista, 123 Huijsen). Lo primero entra dentro de lo lógico: los defensas suelen acumular cifras elevadas porque participan en la base de la jugada, casi siempre sin oposición. Pero lo segundo ya resulta mucho más llamativo. No se trata únicamente de tocar en corto o de asegurar la posesión; hablamos de un central que se atreve a mirar hacia adelante, que conecta con mediocampistas y delanteros y que, en apenas dos apariciones, ha mostrado un rango de juego impropio de su edad. «Todos tienen que hacer de todo. Está claro que él nos da cosas muy importantes. Esa pausa desde la línea de atrás, saber encontrar pase intermedio y largo; tiene esa gran cualidad. Por eso es un fichaje importante y estratégico para el club», decía Xabi Alonso.

Una virtud desde niño

En un equipo que se enfrenta cada semana a rivales bien organizados, que se cierran atrás, un central que no solo despeje o recicle la jugada, sino que encuentre al hombre libre y le ponga el balón para mejorar la jugada, es un futbolista esencial. La vida de Huijsen está marcada por esa relación especial con el balón. Pellicer, el entrenador que le hizo debutar en profesionales, contaba en Radio Marca un episodio revelador: «Estábamos trabajando una salida de balón, recibió de espaldas y eliminó al delantero más veterano del equipo con un caño. Tuve que parar el ejercicio. Le dije: ‘Eso está muy bien, pero también tienes que saber cuándo hacerlo’. No se lo dije para cortar su talento, sino para enseñarle a competir. Pero esa jugada ya decía mucho de su personalidad», contaba. . Hay algo de insolencia juvenil en esa acción, pero también mucho de confianza y seguridad.

Huijsen y el juego colectivo

Huijsen, de pequeño, quería ser delantero, pero fue retrasándose porque por su planta y por la manera de sacar el balón, su fútbol estaba más atrás. «Soy un central que tiene una buena salida de balón, así que por eso también elegí irme a Italia para aprender defensivamente», ha contado él alguna vez. España y el Real Madrid le permiten ahora desarrollar la otra parte de su juego: la construcción. «Luego», continuaba Xabi Alonso ayer sobre el defensa y el juego colectivo «hay que complementar las piezas. Cuanto mejor enlacemos las diferentes líneas, más equilibrio vamos a tener, y eso nos va a ayudar a ser más estables en el rendimiento. Huijsen y cómo enlazamos el siguiente que pase con Dean, para mí va a ser muy importante. Si queremos que juegue con la última línea nos estaremos perdiendo el centro del campo, donde tiene que participar también», continuaba Xabi sobre su plan. Pero la primera piedra del edificio es Huijsen.