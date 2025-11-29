Sergio Ramos calienta el mercado: estos son los equipos que podrían ficharlo

Sergio Ramos calienta el mercado invernal. No habrá renovación con Rayados y los rumores de su posible destino han empezado a correr como la pólvora tanto en los medio deportivos como en las redes sociales. Sergio Ramos habría tomado la decisión de irse del conjunto mexicano y no extender más su estancia dentro de la Liga MX, según anunció en exclusiva "El Chiringuito".

Según la información de Juanfe Sanz, Sergio Ramos saldrá de los Rayados una vez finalice la temporada. Una noticia que se produce justo cuando el conjunto norteño se encuentra en disputa de la Liguilla en los Cuartos de Final ante América. El ex capitán del Real Madrid parece tener claro que no continuará en la Liga MX a pesar de la ciudad y la afición han conquistado al futbolista.

Sanz asegura que si bien Sergio Ramos habría tomado la decisión de irse de México, buscaría continuar su carrera, por lo que la decisión de retirarse está también descartada. "Seguirá jugando, no se retirará. Se ve físicamente bien", zanjó Juanfe recordando el gran Mundial de Clubes que cuajó el camero en verano.

A partir de ahí las especulaciones sobre su futuro se han disparado.

El sueño de volver a la selección

Ramos, capitán del equipo, se ha convertido en una pieza central dentro de un Monterrey que mezcla jerarquía y talento con nombres como Sergio Canales, Anthony Martial, Lucas Ocampos u Óliver Torres. Aunque no ha conseguido títulos desde su llegada en enero, está en plena pelea por el campeonato y Rayados afronta este sábado la vuelta de Cuartos de Final ante el América con ventaja 2–0.

Ramos aterrizó en Monterrey en febrero de 2025, tras su paso por Sevilla y PSG. En el club mexicano se revaloró: fue pieza clave en la defensa, líder táctico y emocional, y anotó goles relevantes, incluido el del empate 1-1 contra Inter de Milán en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

No obstante, la proximidad de la Copa del Mundo 2026, la nostalgia por Europa y el deseo de su familia de volver al continente son factores que lo empujan a replantear su futuro lejos de México. Además, vuelve a reabrirse el debate sobre si, a sus 39 años, optará por competir al más alto nivel para poder regresar a la selección española como broche de oro a su carrera.

Los posibles destinos

Varios medios, aseguran que entre sus destinos europeos figuran el Newcastle United (Premier League, Inglaterra): según medios británicos, Newcastle lo ha tenido en su lista como candidato para reforzar su defensa. El club podría ofrecerle un contrato de 18 meses, hasta el verano de 2026, con un salario competitivo.

Otra posibilidad sería un retorno a la liga española: aunque ningún club puntero lo ha confirmado, su calidad y estado de forma podrían seducir a clubes de perfil medio o regresar al Sevilla.

De acuerdo con Sports Illustrated, varios clubes siguen de cerca su situación ante la posibilidad de que quede libre el 1 de enero. LaLiga, la MLS, Arabia Saudita o Turquía -el Galatasaray ya negoció con el camero en 2024- figuran como posibles destinos para un jugador que sigue ofreciendo liderazgo y competitividad a los 38 años.

Tampoco se descarta Italia. La Razón ya reveló en verano que el Como 1907 intentó seducir a Ramos, gracias al vínculo que mantiene con Cesc Fábregas, entrenador del equipo y compañero del andaluz en la selección.