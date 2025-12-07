Sergio Ramos confirma su adiós a México y busca destino

Mientras el español Domenec Torrent, entrenador del Monterrey mexicano, indicaba que desconocía si él y su compatriota Sergio Ramos continuarían en el equipo en 2026 tras ser eliminados por el Toluca en la semifinal del Apertura, el central andaluz aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la liga del país.

"Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido", zanjó Sergio Ramos, uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con el Inter Miami.

A las puertas de la final

En cuanto a la eliminación del Monterrey, Ramos admitió que "siempre duele perder una semifinal y quedarse a las puertas de una final". "Hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad, tener el balón. Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como la segunda parte, no como la primera, que la regalamos", afirmó Ramos, exjugador de Sevilla, Real Madrid y PSG.

Toluca, a la final

El campeón Toluca sobrevivió este sábado a una trepidante reacción del Monterrey y con un triunfo por 3-2 se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En su estadio, Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, en tanto que Monterrey descontó con dianas de Ramos y de Roberto de la Rosa. La serie semifinal terminó 3-3 y Toluca avanzó a la defensa del título por haber terminado mejor en la fase regular.

Después de perder 1-0 el partido de ida, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed salieron a buscar el gol necesario para clasificarse a la final. Con ataque por las bandas, el cuadro de casa presionó. Sin embargo, fue el Monterrey el primero en crear una jugada clara de gol, con un remate de zurda del español Sergio Canales.

Paulinho remató de zurda en el 19 y fue detenido por el guardameta Luis Cárdenas, pero segundos después el brasileño Helinho le puso un balón a Pereira, letal con el golpe de pierna derecha, el 1-0.

Sin tiempo para lamentar la ausencia por lesión de Alexis Vega, una de sus bujías de ataque, el Toluca mantuvo las líneas adelantadas ante unos Rayados obligados a defenderse y con pocas opciones de crear peligro.

En el 43, Paulinho aceptó una pelota del argentino Nicolás Castro y de zurda puso el 2-0 para confirmar el baile de los locales a su oponente en los primeros 45 minutos.

Obligado a marcar dos goles para clasificarse a la final, los Rayados del estratega español Domenec Torrent salieron en busca de la puerta contraria, pero en el 51 recibieron otro golpe, el 3-0 con un penalti convertido por Helinho, tras una falta en el área de Ricardo Chávez.

A los pocos segundos Marcel Ruiz le metió una zancadilla al francés Anthony Martial y provocó una pena máxima en favor de Monterrey, cobrado con maestría por Sergio Ramos, quien le dio oxígeno a los regios. Pudo haber sido el último gol del campeón mundial en el fútbol mexicano, si se confirman los rumores de que no seguirá con los Rayados.

Después del gol, Monterrey se fue al ataque y en el 75 se acercó 3-2 con una diana del mexicano De la Rosa, al rescatar un rebote luego de un golpe al travesaño de Iker Fimbres.

El final fue dramático. El Monterrey ahogó a los Diablos en su casa y pisó el área de manera reiterada, pero el portero Hugo González apareció oportuno y el equipo firmó su pase a la final.