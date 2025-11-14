Serio aviso al Barça con Lamine Yamal: "No va a durar mucho..."

Es sin duda el jugador más determinante del FC Barcelona y una estrella fuera del campo que acapara el interés de las marcas más prestigiosas. Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición. El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça. De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera. Sin embargo no es oro todo lo que reluce entorno a Lamine Yamal y en el club no ocultan su preocupación por todo lo que rodea al joven futbolista. Sus acciones fuera del campo han incomodado a cierto sector del mando barcelonista, que se encuentra en una situación de especial vigilancia con el futbolista.

Unas polémicas que tampoco han pasado desapercibidas para el ex seleccionador Javier Clemente que no duda en criticar el comportamiento de la perla blaugrana y lanzar un serio aviso al FC Barcelona.

"No van a permitírselo"

"Como jugador es muy bueno, pero su problema es que si en su vida personal no lleva un comportamiento correcto de deportista, no va a durar mucho. Eso está claro. No van a permitírselo", afirmó en el programa en 'Què T'hi Jugues', de la cadena ser.

El ex técnico cree que, con tan solo 18 años, hace "cosas brillantes" pero advierte que no siempre será así: "Los contrarios ya saben como juegan, saben como verle y saben que es uno de los jugadores que no hay que dejarle jugar porque tiene tal calidad que puede hacer muchas cosas. Va a tener marcajes y vigilancias muy especiales".

Incluso se atreve a dar un pronóstico sobre su futuro que no gustará nada a los culés. Clemente considera que Yamal siempre será un gran jugador, tiene claro que "no va a ser tan vistoso como lo que hemos visto hasta ahora".

El ex seleccionador también ha criticado que se airee la guerra con Luis de la Fuente: "Son cosas privadas que no tendrían que salir en público. Es importante cuidar la relación porque el Barcelona es un club muy importante para la selección nacional".