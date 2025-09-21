Simeone está perdido y el Atlético aburre a las vacas

Incapaz de reflejar en el marcador la superioridad sobre el terreno de juego durante setenta minutos y siendo misión imposible en lo que va de temporada defender un marcador a favor, el Atleti está ya a nueve puntos del líder habiéndose jugado cinco partidos. Es cierto que el equipo fue superior al Mallorca, pero sería un error pensar que lo que está ocurriendo es fruto de la casualidad o la mala suerte.

Hace tiempo que el con junto de Simeone está perdido, navegando a la deriva y que, aunque ocasionalmente se alinean los astros y se juega bien al fútbol, la continuidad solo se encuentra en el juego soporífero que ofrece a sus aficionados, que aguantan estoicamente porque es el Cholo el que maneja el barco, pero que estarían pidiendo la cabeza del entrenador si se tratase de cualquier otro.

Y es en ese síndrome de Estocolmo donde se encuentra hoy el club, viviendo de un pasado ya lejano y con miedo a que cualquiera que pueda sustituir al entrenador argentino vaya a terminar con el club en Segunda División. Total, mejor quedarse como está aunque aburra a las vacas, mientras Julián Álvarez se cabrea por ser siempre sustituido, Sorloth parece el primo lejano del delantero que fue, Nahuel Molina sigue contando con minutos incomprensiblemente y los nuevos no entienden ni dónde, ni cómo tienen que jugar, eso si tienen la suerte de saltar al césped, claro. Con el entrenador perdido es muy difícil que los jugadores sepan dónde ir. Algunos alegarán que no hay equipo para pelear por el título, pero ser incapaz de ganar a Espanyol, Elche, Alavés o Mallorca en las cinco primeras jornadas de Liga tiene difícil defensa sin señalar al máximo responsable.

Los aficionados rojiblancos que hayan llegado a ilusionarse con los fichajes de este año, pueden tener que tirar la toalla antes de terminar el mes de septiembre y es que el equipo está obligado a ganar los próximos dos derbis, ante Rayo Vallecano y Real Madrid, que ahora mismo parece practicar otro deporte diferente, aunque la esperanza es lo último que se pierde.