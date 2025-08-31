El sorprendente dato de los goles anulados por el VAR al Real Madrid comparado con el Barcelona

El Real Madrid es el equipo con más goles anulados por el VAR desde que existe la tecnología de vídeo. Son 37 por 20 del segundo equipo en esta clasificación, que es el Villarreal, mientras que el Barça anda por los catorce.

Frente al Mallorca, hasta tres veces cantó el Bernabéu gol para después ver cómo desde la sala VOR confirmaban que la jugada no valía. En todas las ocasiones, la tecnología y el colegiado, Sánchez Martínez, le dieron la espalda a los de Xabi Alonso. Dos tantos le anularon a Mbappé, que recordó un poco una pesadilla que tuvo durante varias fases de la temporada pasada. Ambos quedaron en el limbo por fuera de juego. El segundo, era claro y lo señaló primero el juez de línea.

Otra cosa fue el primero, que fue milimétrico incluso con el sistema semiautomático, que interpretó que unos milímetros de la cabeza del francés estaban adelantados y eso servía para romper la jugada.

El Bernabéu gritó contra la Federación y los cánticos se acentuaron con el tercero de los goles invalidados, el que significaba el doblete para Arda Güler. Aquí además de las imágenes hacía falta el criterio y la interpretación de Sánchez Martínez, que entendió que el remate del turco era inmediato al toque del balón en su brazo, pegado al cuerpo.

El reglamento dice que debe haber inmediatez, pero su primer chut lo rechazó el portero mallorquinista antes y eso es lo que le enseñaron para que decidiera. ¿Era suficientemente inmediato? Para el colegiado sí. En estos casos, si el futbolista se la pasa a otro compañero y marca, sí es legal, cosas curiosas del reglamento.

Esa jugada empezó con una gran acción de Mastantuono, que recortó dentro del área y chutó bien ante Leo Román. Hubiera sido su primer tanto con la camiseta blanca en su segunda titularidad, pero se quedó en casi. El argentino volvió a dejar detalles interesantes y el equipo agradece su presencia en la fluidez del ataque.

Mbappé no marcó por primera vez en esta Liga, pero se llevó la ovación del Bernabéu cuando fue sustituido en el tiempo de prolongación para perder tiempo. La afición le reconocía su partido, que incluyó dos golazos que no valieron, y un liderazgo que siempre trata de mostrar este curso. Estuvo cerca de volver a abrir la lata.