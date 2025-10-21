La surrealista confusión de Nyom tras ser expulsado ante el Real Madrid por su acción a Vinicius

La expulsión de Nyom fue la gran polémica de la jornada 9 de LaLiga EA Sports y el momento que decantó un partido que se fue calentando con el paso de los minutos. Hubo dos grandes protagonistas, Vinicius y el propio Nyom. El primero revolucionó el partido y provocó el efímera entrada del segundo al terreno de juego. Bordalás decidió dar entrada al segundo tras la amarilla a Kiko Femenía para evitar una posible expulsión, pero la jugada le salió cruz.

Nyom golpeó a Vinicius con el brazo y la pierna mientras el balón no estaba a distancia de ser jugado por ninguno de los dos, esto último fue la clave de la expulsión, y el cuarto árbitro le vio. Se marchó expulsado y totalmente atónito ante la decisión de Munuera Montero y su asistente, que no dudaron ni un segundo. La acción es una de las más vistas del fin de semana y existe un amplio debate sobre el castigo disciplinario que debió recibir el lateral, pero hay una sorprendente imagen que pasó desaparecida y se ha viralizado en redes sociales.

La confusión de Nyom durante sus protestas

El colegiado sacó la cartulina roja a instancias de su cuarto árbitro para sorpresa del camerunés, que no se lo podía creer. Se fue directo al cuarto para protestar la acción a sabiendas de que era él el que había tomado la decisión, pero le esquivó con un recorte maestro. Tras ello, se fue a por el árbitro principal, que como explicaba a los capitanes, no tenía dudas: "Es roja clarísima". Fue incluso hasta Courtois para tratar de explicarle su extraña acción.

Getafe CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Lo más sorprendente llegó después, como captaron las cámaras de Movistar. Charlaba desesperado con un empleado del Getafe: "Le parto la carrera, vale. Pero no puede ser roja". En busca de la última ayuda para quedarse en el campo que no llegó, buscaba a algún árbitro, pero ahí llegó su confusión. Se paralizó ante Chendo, delegado del Real Madrid y le hizo la siguiente pregunta: "¿Es roja? Árbitro, ¿es roja?".

Confundió a Chendo con un miembro del equipo arbitral y el delegado blanco le contestó con una cara de total sorpresa mientras abría los brazos en señal de desconocimiento: "No sé". Nyom seguía insistiendo al miembro del cuerpo técnico blanco: "Le meto la falta aquí, ¿es roja?", insistió por última vez repitiendo la acción antes de abandonar el campo tras 39 segundos sobre el césped que cambiaron por completo el rumbo del partido en el Coliseum y facilitaron la victoria del Real Madrid.

El CTA da la razón a Munuera Montero

El Chiringuito captó a Fran Soto, presidente de los árbitros, a su salida del Coliseum y defendió al colegiado: "Creo que el arbitraje de Munuera Montero ha sido muy bueno. He hablado con él después del encuentro, es un árbitro experimentado y está tranquilo". Iturralde González también fue claro en Carrusel: "Hacer una zancadilla a la altura de la rodilla cuando no está el balón en juego es tarjeta roja". Para él, no es acción revisable: ¿Puede haber VAR? No porque le pone la pierna en la rodilla de Vinicius, para mí es expulsión",

Vinicius, una noche intensa en Getafe

El extremo brasileño acabó con la tranquilidad azulona, que hasta el momento estaba controlando a las mil maravillas los ataques del Real Madrid. Vinicius estuvo incisivo una y otra vez con el balón, pero también muy activo en el otro fútbol. Le dejó un recadito a Bordalástras la roja directa a Nyom: "Buen cambio" y bailó apasionadamente con Juan Iglesias, con el que cruzó palabras en un tono algo más que cordial.

"Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros", dijo el defensor del Getafe al '7' madridista, algo que hizo explotar a Mbappé, que entró para defender a su compañero: "Tú hablas mucho". Vinicius, lejos de salirse del partido y enfadarse como en otras ocasiones, contestó con un simple "soy muy bueno" mientras sonreía. El brasileño supo desesperar a todo el Getafe, incluida la grada del Coliseum que entonó el repetido: "Vinicius, balón de playa", y permitió que los tres puntos volaran del sur de la capital con rumbo a Chamartín.