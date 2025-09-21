Suspenden el partido del PSG contra el Marsella y lo reprograman... A la misma hora que la gala del Balón de Oro

El partido de la quinta jornada de la Ligue1 que enfrentaba al Olympique de Marsella con el PSG, uno de los clásicos del fútbol francés, se aplazó por la amenaza de lluvias que hay sobre la ciudad mediterránea gala, que se espera que sean “de alta intensidad”, de entre 70 y 90 litros por metro cuadrado, con máximos de hasta 120 entre las 19:00 horas y las 22:00. Al Velódromo iban a acudir 70.000 espectadores. "En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos", señaló la Prefectura a la que corresponde Marsella.

La Ligue1 no tardó en comunicar la nueva fecha en la que se disputará el encuentro: mañana lunes, 22 de septiembre, a partir de las 20:00 horas.

Llama la atención, porque un partido de tanta expectación en Francia contraprograma la gala del Balón de Oro, que arranca a las 21:00 y en la que varios futbolistas del PSG están nominados a ganar el mayor premio individual del fútbol. El favorito, Dembélé, no podía jugar en Marsella por lesión, pero además están Vitinha, Fabián, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Joao Neves. Por supuesto, Luis Enrique también está nominado a mejor entrenador. Chavalier, al mejor portero. Doué y Joao Neves, al mejor joven. Y el propio PSG, a mejor equipo de la temporada.