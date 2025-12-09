Tchouaméni dice claramente quién tiene la culpa de la situación del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni es uno de los fijos en el esquema de Xabi Alonso y ha crecido su fútbol desde que el técnico llegó al banquillo. Este martes fue el elegido para atender a la prensa después de la derrota ante el Celta y antes de recibir al City en la Champions. El francés ha reconocido que la culpa de lo que está pasando no es del entrenador y que los jugadores son los que tienen que mejorar.

"Actitud no sé, pero si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer cosas mejor, sin y con el balón, con el compromiso de todos. Seguro que tenemos que hacer las cosas mejor para ganar partidos y esperamos que vamos a mejorar y ganar más partidos", expresó el mediocentro.

Así, Tchouaméni abordó el tema de la presión intensa en zonas altas, un aspecto que sí se veía en el Real Madrid de las primeras jornadas y que ahora no parece tan efectiva. "Cuando empezamos el partido queremos presionar al rival, pero a veces lo hacemos bien y a veces muy mal, tenemos que mejorar en eso para recuperar más balones y marcar goles", analizó.

"Sí faltó intensidad ante el Celta, y otros partidos también. Si no jugamos con la intensidad máxima, va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos tenemos que dar el máximo. Tenemos que hacerlo contra City en la Champions", advirtió.

Crédito para Xabi

Y salió en defensa de Xabi Alonso, que "seguro tenía un buen plan de partido" ante el conjunto gallego. "Si perdemos 0-2 es que había un problema de nosotros en el campo, de intensidad, no es culpa del entrenador, la cosa es que tenemos que mejorar y vamos a hacerlo", agregó.

"Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos tenemos que luchar todos en la misma dirección. Tenemos que hacer las cosas mejor dentro del campo. Y mañana tenemos una buena oportunidad para cambiar un poquito la dinámica y seguir en la Champions con más puntos", comentó sobre la unidad del vestuario con Alonso.

Tchouaméni lamentó tener "muchos lesionados en la defensa", aunque reivindicó una defensa en la que participen "todos juntos", con "compromiso".

Llega Haaland

"El Manchester es un buen equipo y Haaland es un jugador increíble, pero si jugamos a nuestro nivel podemos ganar ese partido. Es un partido que no se puede perder", avisó.

"Tendremos que estar muy compactos como equipo. Especialmente cuando defendemos, pero también cuando tenemos el balón. Va a ser un buen partido para ver, un buen partido para jugar. Estamos deseando estar en el estadio mañana para disfrutar de este partido", concluyó.