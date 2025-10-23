Ter Stegen, una anomalía en el Barcelona

Está claro que la situación de Marc-André Ter Stegen en el Barça es toda una anomalía. El meta alemán, que ahora está apartado mientras se recupera de su lesión, es a día de hoy el tercer portero del equipo por detrás de Joan García y Szczesny. Incluso aunque volviera a estar bien, no tiene sitio en el equipo.

Además, tiene contrato hasta 2028 y una de las fichas más altas de la plantilla. Pero él siempre ha dicho que su intención y deseo es cumplir el compromiso con el club azulgrana de forma íntegra. Hasta ahora. Y es que informaciones de Sky Sports Alemania apuntan a que esa sensación podría estar empezando a cambiar.

Está claro que el club le quiere dar salida al alemán, pero es que además él mismo necesita tener equipo por un mero asunto deportivo. El verano que viene hay Mundial, y si quiere hacerse con la portería alemana -o, al menos, ser parte del equipo que viaje a Estados Unidos, Canadá o México- tendrá que jugar. Algo que en Barcelona no va a ser factible.

Por eso, desde el medio alemán aseguran que tanto el portero como su entorno ya no descartan un traspaso en enero. Otra opción que podría tener viabilidad es una salida en forma de cesión. Se avecina un mercado de invierno movido en un Barça que, pese a dar mejores muestras de salud financiera, todavía tiene que acabar de poner sus cuentas en orden.