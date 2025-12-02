Polémica
El terraplanista Javi Poves despelleja a sus futbolistas y nombra uno por uno a los que echaría hoy mismo
El polémico presidente del Moscardó no se mordió la lengua tras la derrota de su equipo ante el Fuenlabrada: "Siento vergüenza de mis futbolistas"
Javi Poves suele ser tendencia por sus polémicas declaraciones. Se sumó a la teoría de los terraplanistas o achacó el apagón a un ataque militar de Estados Unidos, pero tampoco se ha cortado a la hora de disparar contra todo y contra todos en el fútbol.
Exfutbolista español conocido por su paso por equipos como el Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano, ha ganado notoriedad por su faceta como presidente y entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó, un modesto equipo de fútbol de Madrid que juega en categorías regionales. No solo ejerce como presidente del club, sino que también ocupa el cargo de entrenador, lo que le permite tener una influencia directa sobre la dirección deportiva y la gestión del equipo.
Un equipo al que no duda en criticar abiertamente cuando las cosas no le van bien. Y eso ha sido lo que ha ocurrido tras su última derrota.
El CF Fuenlabrada encontró en el estadio Fernando Torres a su mejor aliado para ir poco a poco enderezando su errático arranque de temporada. Los de Roberto Ortiz sacaron adelante el pasado domingo su compromiso frente al Colonia Moscardó, rival directo en este primer tercio de competición, y volvieron a zafarse de los puestos de descenso.
Una derrota por 0-3 que ha hecho estallar a Poves con un durísimo ataque a sus jugadores.
El presidente del Moscardó confesó sentir "vergüenza" de sus jugadores y añadió que estaba abochornado por unos futbolistas que no le presentan.
"Me cargaría..."
Pero sus críticas no se quedarían ahí y, a preguntas de los periodistas, no dudó en enumerar uno por uno a los futbolistas que echaría a la calle de inmediato. "¿Ahora mismo? Ya veras como salgo de esta pregunta... Me cargaría a los dos porteros (Guille Pérez y Pablo Huélamo), Borja Paris saldría, Mauro Bravo saldría, creo que Javier Akapo también saldría, Igor Irazú también saldría, Christian Molina saldría... Saldría... Se me olvidan, la verdad. Alguno más, seguro. No digo que sean malos jugadores pero aquí no funcionan", afirmó.
"A mí me da mucho coraje por Borja Paris o por Nacho Recalde, son jugadores a los que tengo aprecio", sentenció. Unas palabras que no han tardado en incendiar las redes sociales.
