Todos en Cataluña contra el nuevo equipo de Ibai Llanos

Los clubes de la Cuarta Catalana, la última división del fútbol en Cataluña que competirán contra el Ronin FC, el nuevo club de fútbol del creador de contenidos Ibai Llanos, reciben con resignación su llegada a la competición, con el convencimiento de que "difícilmente se podrá competir". Así lo han afirmado a Efe portavoces de algunos de los equipos del grupo 25 de esta división, en el que militará el conjunto de Ibai a partir de la próxima temporada.

El "streamer" anunció la creación del club a través de redes sociales, y comunicó que abriría un proceso de selección abierto a todo el mundo para escoger parte de los jugadores que integrarán la plantilla. Una semana después del anuncio, las cuentas oficiales del club ya superan los 371.000 seguidores en TikTok, 312.000 seguidores en Instagram, 55.000 en YouTube y 48.000 en X.

Para Alejandro Sánchez, representante de uno de los clubes que compartirán liga con el Ronin FC, el Casablanca FC, la llegada de este nuevo equipo no es positiva para la entidad. Según Sánchez, los clubes de la división no podrán competir en materia de condiciones salariales y capacidad de atracción de talento. "En Cuarta Catalana, los jugadores tienen que pagárselo todo", apunta.

En el caso del Casablanca FC, la cuota mensual que tienen que abonar los jugadores para formar parte del equipo se sitúa entre los 25 y los 30 euros.

El tesorero de la Penya Blaugrana de Castellbisbal, Ivan Ciurans -cuyo filial jugará en el mismo grupo que el Ronin FC-, ha afirmado que, a priori, en el club son "pesimistas" sobre el impacto que la llegada del Ronin pueda tener con su llegada a la división. "Conociendo a Ibai, montará un equipo con jugadores de categorías inferiores y un buen entrenador con el objetivo principal de subir", añade, además de remarcar que "difícilmente" podrán competir contra el Ronin FC. Pese a la desigualdad de condiciones que supone la llegada del club de Ibai, Ciurans cree que "se tendrá que jugar" para "ver qué pasa" y no da por perdido un hipotético ascenso a Tercera Catalana.

El entrenador del equipo B de la Penya Barcelonista de Castellbisbal, Gerard Rodríguez, se ha expresado en la misma dirección. Pese a que considera que "será más complicado ascender", según ha reconocido, aún existirá la opción de subir de categoría mediante el "play-off" que disputan los clubes situados entre la segunda y la quinta posición.

El primer rival contra el que jugará Ronin F.C. será el Vallirana CF. Su presidente, Isidre Campderrós, tiene sensaciones encontradas sobre el impacto del nuevo conjunto en la división. "El impacto puede ser tanto positivo como negativo", ha afirmado, además de destacar la importancia de "aprovechar todo lo que aportará este otro club", en referencia a la expectación por la figura de su presidente y el impacto que tendrán los partidos en las redes sociales. Deportivamente, Campderrós ha asegurado que su equipo trabajará para "dar la sorpresa" pese a las dificultades que comportará.

Aunque la llegada de Ronin FC a la Cuarta División Catalana tendrá algunas consecuencias negativas para los clubes de la competición, los miembros de los conjuntos afectados también pronostican efectos positivos para los clubes, sobre todo en materia de visibilidad. "Los jugadores están encantados por la repercusión que tendrán en redes", ha afirmado el representante del Casablanca FC, que se ha alegrado por las posibilidades que esta visibilidad pueda dar a los futbolistas de su equipo.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Penya Blaugrana de Cervelló, Andreu Castillo, que tiene a su equipo B en Cuarta Catalana. Castillo ha destacado que el Ronin FC será "un punto a favor para el fútbol", gracias a que Ibai "arrastra a mucha gente".

El capitán del equipo B de la Agrupació Sant Andreu de la Barca, Miguel Ángel, ha afirmado que competir contra el equipo de Ibai Llanos "es algo que hace ilusión" a los jugadores, ya que "se creará contenido" y "los partidos se grabarán". El jugador, además, espera poder jugar contra algunas de las estrellas que han pasado por la "Kings League", la competición de fútbol organizada por Gerard Piqué en la que Ibai tiene un equipo, Porcinos FC. Pese a ello, Miguel Ángel ha reconocido que, si bien por una parte "hace ilusión", por la otra "competir se va a volver mucho más difícil".

La creación del club ha generado mucha expectación en las redes sociales hasta el punto que un grupo de usuarios ha creado un "club de fans" en la red social X llamado "Info Ronin F.C." que ya acumula 8.500 seguidores. En la misma red social, además, ha proliferado una cuenta de autodeclarados "ultras" del equipo bajo los lemas "siempre juntos" y "más clan que club".

El nuevo equipo de Ibai jugará de local en el estadio del club Juventud 25 de Septiembre, ubicado en la ciudad de Rubí (Barcelona). La entidad que cederá sus instalaciones al Ronin FC, cuyo equipo B también compite en el grupo 25 de cuarta catalana, ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto más allá de asegurar que aún queda pendiente "cerrar algunos detalles con el Ayuntamiento de Rubí". El primer partido de Ronin FC será contra el filial del Vallirana C.F. el 21 de septiembre a las 12 del mediodía, y jugará de local.