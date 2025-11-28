Toni Freixa, tajante sobre Lamine Yamal: "¿Venderlo? No lo descarto..."

Es sin duda el jugador más determinante del FC Barcelona y una estrella fuera del campo que acapara el interés de las marcas más prestigiosas. Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición. El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça. De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Preocupación con Lamine

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera. Sin embargo no es oro todo lo que reluce entorno a Lamine Yamal y tanto en el club como en el barcelonismo no ocultan su preocupación por todo lo que rodea al joven futbolista.

Hace unos días el ex seleccionador Javier Clemente lanzaba un serio aviso sobre el joven futbolista. "Como jugador es muy bueno, pero su problema es que si en su vida personal no lleva un comportamiento correcto de deportista, no va a durar mucho. Eso está claro. No van a permitírselo", afirmó en el programa en 'Què T'hi Jugues', de la cadena ser.

Y ahora es un ex directivo del FC Barcelona el que pone en el punto de mira los problemas que puede tener el Barça para gestionar al futbolista.

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona sorprendió en el programa 'Solo para culés' de 'El Chiringuito de Jugones' con su contundente reflexión sobre la figura de Lamine Yamal y su gestión por parte del FC Barcelona. Freixa admitió que, si la situación del joven talento culé derivara en un escenario difícil de manejar, el club debería estar preparado para tomar cualquier decisión.

"Si fuera mi hijo..."

Freixa insistió en que el entorno debe proteger al jugador y rebajar el ruido para permitirle seguir creciendo y reveló el consejo que le daría: “Si Lamine fuera mi hijo le diría que no es tan bueno como dicen que es. Que siga trabajando duro y no te creas nada de lo que te han podido contar. Céntrate solo en el fútbol”, afirmó.

Sin embargo el punto más polémico de su intervención y que ha provocado un gran revuelo en redes sociales llegó al hablar de posibles complicaciones personales, físicas o de gestión interna con la estrella culé.

"No descarto su venta"

“Si Lamine tiene algún tipo de problema que hay que gestionar hay que ayudarle. En hipótesis, si llega a un punto en el que no se puede gestionar este problema, no pasa nada, el Barça sigue", afirmó contundente.

En este sentido Freixa subrayó que ninguna figura está por encima del Barça y no descartó una posible venta. "¿Venderle?... No descarto ninguna hipótesis pensando en mi club. Cualquier persona del club está de paso, lo importante es el Barça", sentenció.