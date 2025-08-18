Toque a Fermín, suplencia de Koundé, enfado en Mallorca... El mensaje de Flick está claro: prohibido relajarse

Hansi Flick afronta su exigente segunda temporada al frente del Barcelona y está dejando claro que no quiere que nadie afloje, después de un primer curso brillante, con todos los títulos nacionales conquistados y el regreso a unas semifinales de la Champions. El entrenador tiene un trato afable con los jugadores, pero es el que manda y espera que sus futbolistas rindan desde el entrenamiento hasta el partido. Con sólo una jornada de Liga disputada, ya han sido varios los recados que ha dejado.

Mensaje a Fermín

Incluso antes de jugar ya mandó un mensaje. «En la pretemporada no estaba tan contento con Fermín, pero ha mejorado en las dos últimas semanas», dijo en la previa del choque contra el Mallorca. Lo puso de titular en la mediapunta y el onubense no estuvo demasiado preciso. Justo en el descanso entró por él Olmo. La pelea por esa posición, en la que también podría entrar Gavi, se mantendrá esta temporada, como lo hizo gran parte de la pasada.

El enfado en Mallorca

El encuentro contra el Mallorca (0-3) apenas «duró» media hora, porque a los 38 minutos el equipo insular ya estaba 0-2 y con dos futbolistas menos por las expulsiones de Morlanes y Muriqi. Flick mostró su enfado por la segunda parte de los suyos. «No me ha gustado que el equipo jugara al 50 o 60 por ciento, no es posible relajarse», aseguró. Después del palo sacó la zanahoria, pero sólo un poco, al admitir que comprendía que la situación no era fácil, pero le pareció un buen momento de probarse, de mover el balón rápido e intentar superar una defensa muy cerrada como iba a ser la un rival que estaba tan mermado, y la oportunidad se perdió.

La suplencia de Koundé

En su primera alineación oficial de la temporada 2025-26, el preparador azulgrana sorprendió con la presencia de Eric García en el lateral derecho, en lugar de Jules Koundé. El francés, que acaba de renovar hasta 2030, fue el cuarto futbolista más utilizado por Flick el curso pasado, con 4.423 minutos, sólo por detrás de Lamine Yamal (4.553), Pedri (4.646) y Raphinha (4.661), pero iba camino de ser el primero hasta que una lesión le hizo perderse la vuelta de semifinales de la Champions contra el Inter (se hizo daño en la ida) y las últimas cinco jornadas de Liga. Todo ese tiempo de baja lo aprovechó Eric García para brillar como lateral (también había jugado con buen rendimiento de central, su posición natural; y de mediocentro) y el entrenador quiso recompensar eso y que volviera al trabajo después de las vacaciones con la misma actitud. «Estuvo muy bien en la pretemporada y merecía jugar. También jugó muy bien al final del curso pasado», afirmó Hansi. «Aunque Jules también está en un nivel muy alto», añadió. No fue un castigo, pero sí una manera de incentivar la competitividad, para bien del grupo, y de dejar claro que el puesto hay que ganárselo. En este comienzo de curso Flick el primer objetivo de Flick es mantener el hambre.