Tragedia en el fútbol sala: muere un portero tras parar un penalti

Una noche para disfrutar del futbol sala terminó en tragedia en Augusto Corrêa, en el noreste de Pará. El portero Édson, conocido como Pixé, participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025 en el municipio de Augusto Corrêa, en el noreste de Pará (Brasil). En la tanda de penaltis, el guardameta ataja un disparo, camina hacia sus compañeros y cae a los pocos metros.

Según testigos, Pixé acababa de atajar un penalti cuando siguió caminando por la cancha y, segundos después, se desplomó repentinamente. El incidente causó desesperación entre jugadores, aficionados y organizadores del evento.

Recibió primeros auxilios mientras aún estaba en el gimnasio y fue trasladado al Hospital de São Miguel, pero no sobrevivió y murió poco después de llegar al centro sanitario.

La causa de la muerte del guardameta de 38 años aún no se ha confirmado oficialmente, pero se sospecha que se trató de un infarto masivo. El cuerpo será sometido a un examen forense para esclarecer las circunstancias del incidente.

En un comunicado, la Federación Paraense de Fustal (FEFUSPA) lamentó la muerte de Pixé y envió sus condolencias a los amigos y familiares del atleta.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", se puede leer en el mensaje publicado en sus redes sociales.