El triste final del primer estadio internacional del mundo

El primer estadio de fútbol internacional del mundo parece abocado a un triste final: podría convertirse en apartamentos o en un aparcamiento si no se toman medidas, según los activistas. Hampden Park fue el “modelo” para los campos de fútbol después de su construcción en 1873, pero ahora es un club de bolos en serías dificultades.

Hampden Park es uno de los grandes escenarios de la historia del fútbol. Su nombre también está cargado de historia. Proviene nada más y nada menos que de un político y soldado inglés que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII. Su nombre era John Hampden y formó parte de los Roundheads, el grupo de militantes que defendieron la independencia del parlamento frente a la monarquía en Inglaterra. A raíz de su agitada actividad social y política, John fue detenido en 1642. Uno de los hechos que terminaron desencadenando en el inicio de la guerra civil inglesa, que se alargó hasta 1688. Fue sede de Queens Park entre 1873 y 1883 y albergó las finales de la Copa de Escocia y los partidos internacionales de Escocia.

Posteriormente el equipo se trasladó a un segundo estadio en 1903. Este segundo Hampden Park sería el escenario el 18 de mayo de 1960 de unos de los mejores partidos de la historia: el Real Madrid venció 7-3 al Eintracht y conquistó su quinta Copa de Europa.

Una historia que debe ser protegida

El Queen's Park jugó en el primer estadio Hampden Park durante diez años y debutaron con un empate en Copa de Escocia el 25 de octubre de 1873. Pero ahora pueden ver como le arrebatan parte de su historia, según explica The Sun.

Si se cierra, el terreno quedará libre para remodelación o uso comercial y los aficionados al fútbol se han movilizado para tratar de evitarlo, alegando que el sitio debería ser "celebrado y protegido". Si no hay compradores para el sitio, éste será devuelto a Land Property Glasgow , que gestiona terrenos para la autoridad local del Ayuntamiento de Glasgow .

David Coutts, miembro del consejo del club de bolos, declaró a BBC Escocia: «Hay una historia social allí, y una historia de clase trabajadora. Es en este sitio y en este campo donde se desarrolló el deporte más importante del mundo».

En 2021 se realizó una excavación en el lugar donde se encontraron restos del estadio de fútbol original, donde Escocia goleó a Inglaterra por 5-1 en 1882. Unos restos que ahora los aficionados luchan por preservar.

Lindsay Hamilton , directora de una empresa de tours, lleva a sus clientes a recorrer los tres estadios de Hampden Park y afirma al citado medio que los estadios de fútbol siguen utilizando el modelo original de Hampden Park hasta la fecha.

El primer lugar con abono de socios

«Este estadio es el modelo de todos los estadios de fútbol que se han construido. Queen's Park construyó tribunas, baños y torniquetes para él, y fue el primer estadio de fútbol internacional construido específicamente para este fin en el mundo. Fue el primer lugar donde se empezaron a utilizar los abonos de temporada, o libros de socios como los llamaban entonces", añadió.

Pero hoy en día, la triste realidad es que el club de bolos que lo utiliza está en las últimas. Eso, combinado con la falta de financiación, podría significar que en su lugar aparezca en un futuro próximo un bloque de pisos o un aparcamiento .

Los miembros del club esperan que la comunidad local esté interesada en hacerse cargo del sitio y transformarlo en un centro comunitario que mantenga viva su historia.

"Si esto estuviera en Londres , Río de Janeiro o Buenos Aires, tendría su propio museo", claman los aficionados.