Turquía - España, en directo hoy: fase de clasificación para el Mundial 2026

La Roja afronta su segundo encuentro seguido a domicilio tras golear a Bulgaria.

VALENCIA, 23/03/2025.- El delantero de la selección española Lamine Yamal (i) celebra tras marcar el tercer gol ante Países Bajos, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Países Bajos disputan este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Ana Escolar
Selección EspañolaAna EscolarAgencia EFE
Turquía - España: jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en vivo online

Así llegó la selección

XI DE TURQUÍA

Ugurcan; Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Çalhanoglu, Yuksek; Akgun, Arda Güler, Yildiz; Aktürkoglu.


Los datos

Un dato impresionante ilustra el dominio de España en las fases de clasificación: según Opta, la Selección solo ha perdido uno de sus últimos 72 partidos en rondas previas. Aquella derrota llegó en 2021, frente a Suecia. Desde entonces, todo han sido victorias y, además, sin encajar un solo gol. Esta noche, el reto pasa por mantener esa racha frente a un adversario exigente que pondrá a prueba la solidez del equipo.

Un bonito recuerdo

La última vez que España y Turquía se enfrentaron, el marcador reflejó un contundente 3-0 a favor de ‘La Roja’, en la Eurocopa de 2016. Sin embargo, hoy miramos un poco más atrás para rescatar un duelo aún más significativo: la visita a Estambul durante la fase de clasificación rumbo al Mundial de 2010.

Aquel 1 de abril de 2009 marcó un hito. España nunca había logrado ganar en territorio turco… hasta que lo consiguió en el mítico Ali Sami Yen, antiguo feudo del Galatasaray. Pese a empezar en desventaja, el equipo de Vicente del Bosque remontó gracias a un penalti transformado por Xabi Alonso y a un gol de Albert Riera en los últimos minutos.

Esa victoria resultó clave para asegurar el pasaje a Sudáfrica, donde meses después España levantaría la Copa del Mundo en Johannesburgo. Un precedente que invita a soñar: ¿será posible revivir aquella historia gloriosa?

¡Ya tenemos XI!

De la Fuente sale con la misma formación que planteó en la victoria frente a Bulgaria: Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, MIkel Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

¡Comenzamos!

Bienvenidos a este minuto a minuto del encuentro que enfrentará a Turquía y a España. ¡Todo preparado!

