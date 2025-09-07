Turquía - España, en directo hoy: fase de clasificación para el Mundial 2026

La última vez que España y Turquía se enfrentaron, el marcador reflejó un contundente 3-0 a favor de ‘La Roja’, en la Eurocopa de 2016. Sin embargo, hoy miramos un poco más atrás para rescatar un duelo aún más significativo: la visita a Estambul durante la fase de clasificación rumbo al Mundial de 2010.

Aquel 1 de abril de 2009 marcó un hito. España nunca había logrado ganar en territorio turco… hasta que lo consiguió en el mítico Ali Sami Yen, antiguo feudo del Galatasaray. Pese a empezar en desventaja, el equipo de Vicente del Bosque remontó gracias a un penalti transformado por Xabi Alonso y a un gol de Albert Riera en los últimos minutos.

Esa victoria resultó clave para asegurar el pasaje a Sudáfrica, donde meses después España levantaría la Copa del Mundo en Johannesburgo. Un precedente que invita a soñar: ¿será posible revivir aquella historia gloriosa?