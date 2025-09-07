Directo
Turquía - España, en directo hoy: fase de clasificación para el Mundial 2026
La Roja afronta su segundo encuentro seguido a domicilio tras golear a Bulgaria.
Turquía - España: jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en vivo online
Así llegó la selección
XI DE TURQUÍA
Ugurcan; Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Çalhanoglu, Yuksek; Akgun, Arda Güler, Yildiz; Aktürkoglu.
Los datos
Un dato impresionante ilustra el dominio de España en las fases de clasificación: según Opta, la Selección solo ha perdido uno de sus últimos 72 partidos en rondas previas. Aquella derrota llegó en 2021, frente a Suecia. Desde entonces, todo han sido victorias y, además, sin encajar un solo gol. Esta noche, el reto pasa por mantener esa racha frente a un adversario exigente que pondrá a prueba la solidez del equipo.
Un bonito recuerdo
La última vez que España y Turquía se enfrentaron, el marcador reflejó un contundente 3-0 a favor de ‘La Roja’, en la Eurocopa de 2016. Sin embargo, hoy miramos un poco más atrás para rescatar un duelo aún más significativo: la visita a Estambul durante la fase de clasificación rumbo al Mundial de 2010.
Aquel 1 de abril de 2009 marcó un hito. España nunca había logrado ganar en territorio turco… hasta que lo consiguió en el mítico Ali Sami Yen, antiguo feudo del Galatasaray. Pese a empezar en desventaja, el equipo de Vicente del Bosque remontó gracias a un penalti transformado por Xabi Alonso y a un gol de Albert Riera en los últimos minutos.
Esa victoria resultó clave para asegurar el pasaje a Sudáfrica, donde meses después España levantaría la Copa del Mundo en Johannesburgo. Un precedente que invita a soñar: ¿será posible revivir aquella historia gloriosa?
¡Ya tenemos XI!
De la Fuente sale con la misma formación que planteó en la victoria frente a Bulgaria: Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, MIkel Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a este minuto a minuto del encuentro que enfrentará a Turquía y a España. ¡Todo preparado!
