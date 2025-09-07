Turquía - España, hoy: horario y dónde ver online y canal TV, Clasificación Mundial 2026

Después de un arranque firme con victoria frente a Bulgaria, en el que España logró vencer por 0-3, la Selección española de Luis de la Fuente encara su segundo examen contra Turquía en el camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La Roja llega con confianza, amparada en una racha de más de dos decenas de partidos oficiales sin conocer la derrota en tiempo reglamentario, y con un estilo que combina la posesión tradicional con más verticalidad en ataque.

El técnico riojano ha logrado ensamblar una mezcla de juventud y experiencia que le ha dado resultados inmediatos. Con Pedri como brújula en la medular, el liderazgo ofensivo de Oyarzabal, Lamine Yamal y Nico Williams y la solidez que aportan jugadores como Merino, Zubimendi o Huijsen, España ha ganado equilibrio y frescura. La visita a Turquía supone, sin embargo, un paso adelante en cuanto a exigencia, ya que los otomanos también iniciaron su andadura con victoria ante Georgia (2-3) y no esconden su ambición de pelear por la primera plaza del grupo.

Turquía, una amenaza seria en Konya

El combinado dirigido por el italiano Vincenzo Montella quiere aprovechar el calor de su público en el Konya Büyükşehir Arena, un estadio que suele ser un fortín para los turcos. La selección otomana cuenta con un grupo de futbolistas de gran nivel que pueden complicar la vida a cualquiera. Arda Güler, la joya del Real Madrid, Hakan Çalhanoglu, líder en el centro del campo, y el joven Kenan Yildiz son algunos de los nombres que marcan la diferencia.

Turquía llega a esta cita consciente de que un triunfo les colocaría en una posición privilegiada de cara a la clasificación directa. Además, hay cuentas pendientes: la última vez que ambos combinados se vieron las caras fue en la Eurocopa 2016, cuando España se impuso con autoridad (3-0) gracias a un doblete de Álvaro Morata y un tanto de Nolito. Ocho años después, el duelo es muy distinto: los turcos han rejuvenecido su plantilla y ahora con una nueva generación de futbolistas con la que llegaron la pasada Eurocopa a cuartos de final, aspiran a tutear a los grandes.

Un grupo reducido, pero exigente

España comparte grupo con Turquía, Georgia y Bulgaria. Se trata de un bloque de solo cuatro equipos, formato reservado para los combinados que participaron en la Final Four de la Nations League, lo que convierte cada punto en oro. Con únicamente seis partidos en juego, un tropiezo puede comprometer la clasificación directa y obligar a mirar a los playoff.

La visita a Sofía dejó buenas sensaciones con un triunfo sólido, pero el choque en Konya es visto como el auténtico termómetro del grupo. España deberá mostrar la misma fiabilidad defensiva que exhibió en Bulgaria y, al mismo tiempo, ser capaz de contrarrestar la electricidad de los atacantes turcos.

Aunque queda mucho camino por recorrer, este encuentro puede marcar el tono de la fase. España quiere afianzar su rol de favorita y dejar encarrilado el pase cuanto antes, mientras que Turquía busca aprovechar la presión ambiental para aspirar a dar la sorpresa.

Horario y dónde ver online y canal de TV el Turquía - España, Clasificación Mundial 2026

El partido entre Turquía y España, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de las eliminatorias europeas del Mundial de 2026, se disputa hoy domingo, 7 de septiembre, a partir de las 20:45 horas (hora peninsular) en el Konya Büyükşehir Arena.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y en streaming por RTVE Play. Además, puedes seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido en LARAZON.es.