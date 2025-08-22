El único seguidor del Rayo en Hungría que causa furor: ¡un inglés borracho con pase de periodista!

El Rayo Vallecano ganó anoche por 0-1 al Neman Grodno bielorruso en la ida de la última eliminatoria de acceso a la Conference League 2025/26, un partido jugado en Szeged (Hungría) y resuelto a favor de los madrileños gracias a un gol de Álvaro García mediada la segunda parte. Este duelo significaba el regreso del Rayo a competición europea tras 25 años y el objetivo era encauzar su billete para la fase de liga, a expensas de sellarlo la próxima semana en Vallecas durante el encuentro de vuelta.

Fue un encuentro trabado pero la insistencia del Rayo tuvo premio en el minuto 77 cuando Álvaro García materializó el 0-1. El portero argentino también se convirtió en héroe al detener un cabezazo a bocajarro en el tiempo añadido, asegurando el triunfo por la mínima.

Un hincha muy particular

Pero la victoria de los vallecanos quedó opacada por el revuelo provocado por su único hincha en las gradas. El encuentro frente al Neman bielorruso se disputó a puerta cerrada en Hungría pero eso no impidió la presencia de un protagonista inesperado: un único aficionado del equipo madrileño que logró colarse en el estadio y que curiosamente no llegaba de España.

Tal y como relató Carlos Ganga en El Partidazo de COPE, “era inglés, seguidor del Rayo Vallecano, iba con su camiseta antigua muy chula y estaba cantando hasta el minuto 20”. Ganga explicó que el hombre, que presentaba síntomas de ebriedad, había conseguido acreditación de periodista, lo que le permitió entrar en la zona de prensa junto a un par de reporteros bielorrusos. Sin embargo, el entusiasmo le pasó factura: “En el minuto 20, después de animar durante todo el partido, se ha desplomado al suelo, se ha hecho una brecha considerable y ha empezado a sangrar. Han venido unos médicos y se lo han llevado. Lo último que sé es que le pusieron un vendaje rodeándole toda la cabeza y ya no se supo más de él”.

La imagen del peculiar hincha cantando "Vamos Rayo mete un gol" no ha tardado en correr como la pólvora en redes sociales donde ya es toda una estrella y las reacciones no han hecho esperar. "Este inglés lleva siguiendo al Rayo desde Segunda B, es un héroe", "Se merece un saque de honor en Vallecas" o "ídolo absoluto" son algunos de los comentarios que inundan "X".