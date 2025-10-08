Van Basten, legendario futbolista, sobre el Villarreal - Barcelona en Estados Unidos: "¿Qué tipo de comedia es esta?"

La decisión de disputar el encuentro entre el Villarreal y el FC Barcelona en Estados Unidos sigue provocando una ola de reacciones tanto dentro como fuera de España. El encuentro, correspondiente a la jornada de LALIGA EA Sports, que se jugará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, ha terminado por encender una fuerte polémica.

El visto bueno de la UEFA al evento no ha bastado para calmar los ánimos. En España, la controversia no ha hecho más que crecer. Desde distintos sectores del deporte y la política se cuestiona si este movimiento atenta contra la integridad de la competición.

El Villarreal, sin el calor del público

El Villarreal, en este escenario, es quien asume la mayor pérdida: se queda sin la ventaja de jugar como local. No es un detalle menor. Porque parte de las posibilidades del equipo de Castellón de ganar al Barcelona pasaban por el empuje de los suyos. En Estados Unidos el público va a ser o neutral o del Barcelona, que es el más conocido. Sin embargo, el Villarreal es el equipo que menos ha protestado.

Las voces en contra no se limitan al ámbito nacional. El debate ha traspasado fronteras y ha alcanzado a personalidades reconocidas del mundo del fútbol. El último en pronunciarse ha sido Marco van Basten, exdelantero neerlandés, leyenda del fútbol europeo y uno de los goleadores más míticos de la historia del fútbol. En una entrevista concedida al programa "Rondo" de Ziggo Sport, Van Basten fue especialmente crítico tanto con este partido como con otro caso similar: el duelo entre el Milan y el Como, que se jugará en Perth, Australia.

La indignación de Van Basten

Para Van Basten, estas decisiones no tienen justificación desde el punto de vista deportivo. "Tienes una Liga que se juega en España o en Italia y de repente estás jugando la misma Liga en la otra parte del mundo. Tu ventaja como local es totalmente distinta. Es una locura para tus propios seguidores", sentenció. Su postura refleja la preocupación de muchos exjugadores, entrenadores y analistas que temen que el fútbol de clubes se desnaturalice por completo en nombre del espectáculo global.

Pero el neerlandés fue más allá. Desde su punto de vista LaLiga es responsable: "Es una falta de agradecimiento a tus aficionados y a tu país. Y también es un fracaso de la Liga, que se está falseando ¿Por qué un equipo juega como local lejos y otro no? No está bien, es una distorsión de la competición y se debería prohibir.”

El comentario final de Van Basten no dejó espacio para la ambigüedad: “¿Qué tipo de comedia es esta? Realmente no lo entiendo, me parece una locura.”

Mientras tanto, desde LaLiga se insiste en que esta clase de iniciativas buscan internacionalizar la marca y acercar el fútbol español a nuevos mercados. La organización ha defendido el partido en Miami como una oportunidad estratégica de crecimiento económico y de expansión global. Sin embargo, sus críticos sostienen que esas aspiraciones comerciales no pueden ir en detrimento del fair play deportivo ni del vínculo entre clubes y sus aficiones.