Vergüenza en el fútbol: abofetean a una árbitra y su reacción es impactante

Un lamentable incidente empañó el futbol colombiano durante un partido de la Primera C. La árbitra Vanessa Ceballos fue víctima de una agresión física por parte del futbolista Javier Bolívar, del Real Alianza Aracataca, tras mostrarle la tarjeta roja en el minuto 66 del encuentro entre Deportivo Quique y Real Alianza.

Una tarjeta que acabó en bofetada

El hecho ocurrió cuando Ceballos, muy conocida por formar parte de la primera terna arbitral femenina en la historia del futbol colombiano en 2021, expulsó a Bolívar, quien se encontraba en el banquillo. En respuesta, el jugador se acercó a la árbitra y le propinó una bofetada, un acto que generó conmoción entre los presentes y fue captado en video, viralizándose rápidamente en redes sociales.

La reacción de Ceballos fue inmediata y dejó a todos impactados. Lejos de poner paz, la colegiada intentó responder al ataque con furia y tuvo que ser agarrada por varios hombres para evitar una escalada mayor.

El suceso desató una ola de indignación en la comunidad deportiva. La Liga de Fútbol del Magdalena, presidida por Roxana Arrieta, emitió un comunicado condenando enérgicamente la agresión: “No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes”.

Asimismo, el analista arbitral José Borda, quien difundió el video, recibió duras criticas por revictimizar a Ceballos al subrayar que su reacción estuvo fuera de lugar.

Disculpas públicas

Javier Bolívar, por su parte, publicó un comunicado en redes sociales negando una agresión intencionada y asegurando que solo intentaba “retirarle el silbato de la boca” pero reconoció que su gesto fue ofensivo y pidió disculpas públicamente.

Sin embargo, la acción ha generado un fuerte rechazo, con aficionados y expertos exigiendo sanciones ejemplares, que podrían incluir una suspensión de varios años o incluso la inhabilitación definitiva según el reglamento de la Federación Colombiana de Futbol. Además, el caso podría escalar al ámbito penal, ya que los árbitros son considerados autoridades en el terreno de juego, y la agresión podría tipificarse como violencia contra un servidor público.