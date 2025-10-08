El vídeo que confirma la conexión especial de Vinicius con una presentadora de TV

Una posible relación sentimental entre el brasileño Vinicius jr. y una conocida influencer y presentadora de televisión mantienen en vilo a Brasil. Unos rumores que se han disparado tras volverse viral un vídeo que muestra la conexión especial que existe entre ambos.

La bomba cobraba fuerza el sábado durante el encuentro liguero de los blancos. El Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse en el Estadio Santiago Bernabéu con trabajo por 3-1 a un buen Villarreal CF, apoyado en una óptima segunda parte y al buen hacer del extremo brasileño Vinícius Jr, esta vez el líder en la victoria con un doblete y acciones de mérito.

En el dominio madridista, la asociación continua, la presión alta, asomó una versión reconocible de Vinícius. Rápido desde el inicio y con una confianza renacida.

Una resurrección del brasileño que pudo estar provocada con una presencia muy especial en las gradas que ya ha desatado los rumores de romance en Brasil. La presencia de Virginia Fonseca en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria de Real Madrid frente al Villarreal por 3-1 han provocado un gran revuelo en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada por Vinícius Junior y celebrar sus dos goles desde la grada.

Con 26 años, Fonseca - que cuenta con una gran audiencia en redes sociales- compartió múltiples publicaciones desde el palco, donde celebró los goles de Vinicius. “Gol del Big Seven”, escribió tras el primer gol del delantero. Más tarde, tras el segundo gol, publicó: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”. La expresión “Big Seven” hace alusión al número de camiseta que utiliza el atacante, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un “te amo” y un beso, generando una gran intriga sobre a quien iba dirigido.

Los medios brasileños sostienen que ambos han compartido encuentros privados en Madrid y mantienen contacto frecuente. Según reveló en exclusiva el medio LeoDías, el pasado mes de septiembre, Virginia Fonseca y Vinícius Júnior compartieron una cena en un restaurante de lujo en la capital española y tras la cena el futbolista le envió un ramo de flores. Además, la infuencer y la presentadora asistió a su fiesta de cumpleaños el pasado mes de julio en Brasil.

Pero su presencia en la capital no ha sido lo único que ha avivado los rumores de romance ya que, en las últimas hora, un video ha enloquecido a los usuarios en redes sociales.

Virginia Fonseca convenció al delantero para que la acompañase en una divertida coreografía conjunta. En el clip, ella aparece vestida con un vestido negro y un sombrero de vaquero, iniciando la secuencia de baile antes de que Vini se sume a la actuación. La grabación destaca la coordinación entre ambos, así como la evidente complicidad que demuestran.

Tras esta publicación, los usuarios lo tienen claro a pesar de sus protagonistas prefieren guardar silencio.