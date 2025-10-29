Vinicius: "Quiero pedir disculpas a todos los madridistas"

Vinicius Jr. ha roto el silencio después de su polémica reacción en el último Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. El brasileño, que fue sustituido durante el encuentro por Rodrygo, no ocultó su enfado al ver su dorsal en el cartel de cambios. En cuanto se dio cuenta de que era él mostró con demasiada vehemencia su desacuerdo con la decisión de Xabi Alonso, técnico del conjunto blanco, y se marchó directamente al vestuario sin siquiera intercambiar palabras con su entrenador.

Ahora Vinicius ha querido enmendar su actitud. A través de sus redes sociales publicó un mensaje pidiendo disculpas: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió, sin nombrar al entrenador.

Un enfado viral

La escena fue vista por todo el mundo. En el minuto en que se realizó el cambio, Vinicius se limitó a chocar la mano con Rodrygo, después de haber ido gesticulando desde su lado del campo hasta el contrario. Ni él ni Xabi Alonso hicieron por saludarse o intercambiar una mirada. No estaba el ambiente ni el partido para un saludo que podía ser rechazado.n

El brasileño volvió al banquillo más tarde y al inal del encuentro, protagonizó un enfrentamiento verbal con Lamine Yamal, que llegaba de haberse enfrentado a Dani Carvajal. Todos los madridistas le tenían ganas al barcelonista.

En su mensaje, Vinicius también reflexionó sobre este rasgo de su personalidad: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”

Desde el club, de momento, no se contempla sancionarlo porque consideraba que era un asunto que tenía que resolver el entrenador. Xabi Alonso fue claro en sus declaraciones tras el encuentro: “Hablaremos de eso”, dejando la puerta abierta a una conversación que parece inevitable. El entrenador ha sido firme con su estilo de gestión: nadie está por encima del colectivo. Pero también sabe que necesita a su delantero centrado y comprometido de cara a los próximos compromisos.

El siguiente partido del Real Madrid será ante el Valencia, este sábado. Un duelo siempre cargado de emociones, en un estadio hostil donde Vinicius ya ha vivido episodios complejos y donde siempre se le recibe con irritación. No está el Valencia para muchos despistes y bastante tiene con lo que tiene, pero será interesante ver si Xabi decide contar con él de inicio o si la gestión del vestuario le lleva a hacer una declaración de intenciones con la alineación.

La relación entre ambos, de momento, parece marcada por la desconfianza. No es la primera vez que el brasileño muestra su descontento por ser sustituido, pero esta vez lo ha hecho en el marco más mediático posible: un Clásico. Y la falta de diálogo visible entre entrenador y jugador ha disparado las especulaciones sobre un distanciamiento que podría afectar al rendimiento colectivo si no se reconduce a tiempo.

Vinicius ha sido, desde su llegada, un ejemplo de energía y entrega en el campo. Su evolución ha sido notable y, junto con otros compañeros como Bellingham y Valverde, representa el futuro inmediato del club, si es que finalmente renueva, que tampoco es un asunto claro. No todo el mundo está a favor y las reacciones de Vini tampoco ayudan.

Por ahora, el brasileño ha hecho su parte con unas disculpas que buscan cerrar el capítulo. Falta por saber si bastará con eso o si hará falta algo más para recomponer una relación que, aunque no está rota, sí parece resquebrajada. En todo caso, lo que ocurra en los próximos partidos será decisivo. No solo para Vinicius, sino para un Real Madrid que necesita a todos remando en la misma dirección si quiere luchar por los títulos en juego.