La viral frase de Rodrygo al árbitro tras la expulsión a Carreras que desata la polémica: “Mira dónde estás”

El Real Madrid perdió algo más que tres puntos en el Santiago Bernabéu ante el Celta. Los goles Williot Swedberg fueron la consecuencia de un equipo a la deriva y con nula intensidad, que solo se implicó al máximo tras la expulsión a Fran García. Pese a ello, la producción ofensiva siguió siendo insuficiente y la extrema rigurosidad de Quintero González, árbitro del partido, acabó con la paciencia del Real Madrid.

La primera expulsión no admite dudas, pero la ausencia de castigo a las pérdidas de tiempo del Celta sumado a la lentitud propia al permitir la vuelta al juego y la falta de aplicación de la 'ley de la ventaja' cuando atacaba el Real Madrid acabó colmando la paciencia del conjunto blanco. Todo explotó con la orden de repetir una falta sacada rápidamente por Tchouameni, que derivó en la expulsión de Carreras.

Primero vio la amarilla por gesticular y segundos después vio la roja directa por decirle "eres malísimo", según el acta arbitral. Esa segunda roja, que no sería la última, acabó con una airada protesta madridista y con el colegiado rodeado y recibiendo toda clase de afirmaciones.

Spain La Liga Soccer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Rodrygo, a Quintero González: "Tienes que respetar, mira dónde estás"

Las cámaras de 'El Día Después' captaron todas las protestas del Real Madrid, que no se creía lo que estaba ocurriendo. Xabi Alonso ya había perdido la paciencia minutos atrás: "Madre mía..." y Carreras no se calló tras ver la roja y le acusó directamente haciendo mención a las jugadas anteriormente mencionadas: "Llevas todo el partido igual". Quintero González estaba rodeado hasta por cuatro jugadores completamente desesperados: "No lo podés echar", afirmó Valverde.

La afirmación más polémica y viral llegó inmediatamente después en boca de Rodrygo: "Tienes que respetar, mira dónde estás", gritaba fuera de sí mientras señalaba el césped y el escudo del Real Madrid. Incluso volvió a repetir mientras se alejaba también amonestado: "Tienes que respetar". El brasileño consideró el arbitraje una falta de respeto en su propio estadio mientras que aficionados de equipos rivales han considerado que esa frase está fuera de lugar.

De la ironía de Vinicius a los insultos de Bellingham

El último en ver una tarjeta, la quinta en 38 segundos, en este caso roja, fue Endrick en el banquillo "por levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico". Esto hizo explotar a Vinicius, que siguió con unas quejas llenas de ironía: "Más, más. Saca más rojas. Echa a todos. Saca roja a todos". Tras el segundo del Celta, volvió a por el cuarto árbitro: "Siempre igual, para nosotros nunca. Dime cómo cinco minutos, es una falta de respeto".

Ya con el Madrid hundido, Quintero González señaló el final y el delegado de campo, Megía Dávila, muy serio, se plantó a escasos centímetros del colegiado para evitar que los jugadores llegaran a él y el problema del Real Madrid de cara a la próxima jornada fuera mayor. Pese a ello, el enfado en los jugadores seguía y Jude Bellingham enfiló el camino a vestuarios dirigiéndose al cuarto árbitro. DAZN le captó siendo parado por Mastantuono mientras se dirigía a él una y otra vez. Entre todas las afirmaciones, DAZN explica que una de ellas es "Puto idiota".

La opinión de Mateu Lahoz

Mateu Lahoz, excolegiado internacional y ahora comentarista de Movistar, valoró en 'El Día Después' la actuación de Quintero González y no estaba del todo contento: "Estuvo demasiado activado. No el equilibrio emocional adecuado. Se precipitó muchísimo". Explicó que se vio en las dos tarjetas a Fran García. Siendo en la primera más castigable una acción posterior de Carreras y en la segunda frenando a un Borja Iglesias que se quedaba frente a Courtois.

Con la acción que acabó en la expulsión de Carreras fue claro: "No te compliques la vida". Señala que el saque rápido de Tchouameni fue hacia su propia zona y sin entrañar peligro de gol. "Para el arbitraje, las decisiones difíciles vienen solas, deja sacar, no está sacando ningún beneficio. Hay que leer los partidos y para eso necesitas experiencia. Estoy seguro de que aprenderá muchísimo de todo esto, pero lo mejor que puede hacer un árbitro es siempre prevenir, no actuar porque luego ya no llegas", concluyó.