Xabi Alonso apuesta por la meritocracia en el Real Madrid: "El que lo merezca, jugará"

El Real Madrid afronta un tramo de temporada exigente, y Xabi Alonso es consciente de ello. Tras el parón internacional, el equipo blanco se prepara para visitar Anoeta, un escenario que siempre exige concentración y solidez. “La visita a Anoeta es exigente, no tenemos lesionados y esperamos entrenar con todos. Con ganas de empezar después del parón”, afirmó el técnico, dejando claro que la plantilla llega en buenas condiciones físicas y con el ánimo renovado tras unos días de descanso.

El regreso de Jude Bellingham

Xabi Alonso subraya que el equipo debe mantenerse unido y comprometido: “Queremos tener éxito, con las calidades futbolísticas y humanas, que todos se sientan en el barco, preparados para remar cuando sea necesario. Llega un momento muy exigente”.

Uno de los asuntos que más preocupa al cuerpo técnico es la disponibilidad de Jude Bellingham. Xabi Alonso se muestra prudente pero optimista: “Quiero ser optimista y esperar que vuelva antes de octubre. Ha hecho un gran esfuerzo, para mañana no y a ver si la semana que viene puede dar pasos adelante y cuando tenga buenas sensaciones, le estamos esperando”.

El parón ha tenido un efecto positivo en la plantilla, según Alonso: “El parón ha sido positivo, todos han venido sanos, no ha habido problemas”. Además, el carácter especial del próximo partido, la vuelta a San Sebastián, tiene un matiz personal para el técnico: “Espero que mi padre vaya con nosotros, es un partido especial, pregúntaselo a él”, señaló, dejando entrever que hay un componente emocional que trasciende la pura competición.

En cuanto a la alineación y las opciones ofensivas, Xabi Alonso dejó abierta la posibilidad de contar con Rodrygo en la banda izquierda: “Rodrygo puede jugar por la izquierda, jugó mucho y no es algo que esté descartado. Llevamos tres partidos y no podemos sacar conclusiones definitivas”.

Otro tema que generó comentarios recientes es la transparencia arbitral. Alonso no se mostró crítico con la iniciativa de explicar las jugadas: “No me parece mal que los árbitros expliquen las jugadas. Si ayuda a explicar situaciones y que haya menos errores, vendrá bien. Pero errores va a seguir habiendo”.

Mastantuono y Argentina

La situación de algunos jugadores del filial también genera atención. Sobre Mastantuono, Xabi fue categórico: “Si depende de nosotros, se queda y no va con Argentina al Mundial de los filiales”. Mientras que Camavinga está cerca de reincorporarse: “Camavinga está en los platos parecidos a Jude y en breve estará en la convocatoria, tiene el alta médica”.

Xabi Alonso también habló sobre la importancia de mantener un bloque sólido y jugadores frescos: “Estamos en la fase de ir asimilando, necesitamos más partidos, queremos ir cambiando cosas y físicamente estamos mejor y ahora entramos en la dinámica de jugar cada tres partidos, necesitamos gente fresca, con esa sensación de que puede participar en cualquier momento. Estamos con garantías de afrontar el siguiente partido”.

Sobre figuras claves como Mbappé, Xabi destacó su madurez y liderazgo: “Mbappé está en un buen momento futbolístico y de personalidad tras su primera temporada, afronta esta campaña con muchas ganas. Hay que mirar el núcleo fuerte para ir construyendo lo que queremos ser. Es fundamental, con Francia fue decisivo y le necesitamos”.

Jugar con tres centrales

Alonso también se refirió a la planificación de objetivos a medio y largo plazo: “Se están acostumbrando a que yo hable de bloques. Ahora se van fijando objetivos a corto plazo para llegar en buenas condiciones para abril y mayo. Es una forma de hablarlo y ordenar la cabeza”.

En cuanto a la táctica defensiva, Xabi explicó la posibilidad de usar tres centrales: “El Mundial fue un contexto diferente, preparando plan de partido, más que ir consolidando puntos. Lo tengo en la cabeza y lo podemos volver a usar. Tenemos 5 centrales y por sus calidades podemos hacerlo”. Esto demuestra la flexibilidad y la riqueza de recursos que posee el equipo, lo que permite adaptar la estrategia según el rival y el momento de la temporada.

Finalmente, Alonso insistió en que cada partido tiene su importancia: “Este momento no es un gran examen, cada partido tiene mucha trascendencia, todos los puntos pueden ser decisivos. Tenemos que saber cómo podemos afrontar los partidos”. Sobre la competitividad interna, destacó su valor: “Tenemos una competitividad sana en la plantilla, es bueno que los futbolistas estén exigidos. Trent y Carva han estado participando. Esto es muy sano para el día a día de la plantilla. El que lo merece jugará”.