Xabi Alonso, como nunca, defiende la solidez del vestuario del Real Madrid: "A pesar de lo que suene y lo que quieran"

Xabi Alonso necesitó apenas una frase para ordenar el ruido que ha rodeado al Real Madrid en las últimas semanas: “Tenemos una conexión para que el vestuario sea muy sólido dentro, a pesar de lo que suene y lo que quieran”. Lo dijo con naturalidad, alzando la entonación.

El técnico habló del ataque. La conexión entre Vinicius y Mbappé “Conectaron bien. Son buenos en contrataque”, explicó. No le sorprendió la química entre ambos, porque sabía que la relación personal facilita la deportiva. “Lo bien que se llevan se nota en el campo y fue vistoso, fue pena que no marcara gol”, añadió. Para Alonso, la cuestión no es solo que aparezcan en espacios abiertos, sino que aprendan a gestionar escenarios más cerrados: “Habrá partidos que nos encontremos con bloques bajos y tengamos más paciencia y aparezcan en el momento adecuado”.

El entrenador también quiso subrayar que el funcionamiento colectivo no depende de rachas ni titulares: “El equipo siempre ha estado unido, hemos tenido claro el objetivo de esta temporada. Tenemos que estar conectados en el día a día y estar juntos en lo bueno y en lo malo”.

Uno de los focos de la rueda de prensa estaba en el regreso de Ferland Mendy. El lateral jugó de titular primer partido de la temporada y Alonso valoró su actuación con claridad: “Me dejó buen sabor de boca. Es el primer partido que jugamos con él. No sabíamos en qué punto de competición iba a estar y lo hizo muy bien”. Destacó sobre todo su capacidad defensiva: “Es un gran defensor y te da mucha seguridad atrás. Volver y sentirse así es una gran noticia”. En un equipo que ha tenido altibajos atrás y que ha encajado más de lo que quería su entrenador, la reaparición de un futbolista fiable en la marca y en el uno contra uno supone un alivio.

Lo mismo ocurre con otros nombres propios. La adaptación de Trent Alexander-Arnold, que vive su primera temporada en el club, fue otro de los puntos tratados. “Necesitamos a Arnold, es su primer año y es normal esa adaptación; él también es exigente y tenemos que acompañarle en este cambio que es tan grande para él”. Alonso pidió tiempo y paciencia, convencido de que su encaje será progresivo.

Mastantuono, Rüdiger y Militao

Sobre Mastantuono, afectado por pubalgia en las últimas semanas, transmitió optimismo: “Está mejor, está entrenando sin molestias, sin dolor… Decidimos parar porque estaba jugando con dolor, pero ya está recuperado”. El argentino vuelve así a una dinámica de trabajo normal.

También se detuvo en el papel de Jude Bellingham, al que ve en un proceso de crecimiento continuo. “Jude tiene esas ganas de aprender, ser más eficiente… hay que conocer lo que pasa alrededor suyo”, explicó,.

La enfermería, por su parte, empieza a vaciarse. Xabi confirmó que “recuperamos a Rüdiger y Militao”, dos piezas esenciales en la estructura defensiva. También espera novedades en breve: “Asencio esperemos que pueda entrar en convocatoria, Dean todavía no, esperemos que esté para el partido contra el Athletic. Franco también entra en convocatoria”.

La irregularidad atrás es una de las cosas que menos le han gustado a Alonso en este tramo de temporada. “Hemos hecho buenas fases de juego, necesitamos ese dominio, control, continuidad, constancia… Sobre todo en la fase defensiva hemos ido creciendo. No estoy contento con alguna cosa, sobre todo con los goles encajados en los últimos partidos; estamos en construcción”.

Contra Laporta

Cuando le preguntaron por las polémicas palabras de Laporta el técnico respondió desde la mesura: “Hay mensajes populistas; centrémonos en lo nuestro, ganarlo de una manera deportiva y merecida. Cada partido es una prueba para ello”. No quiso alimentar debates externos ni convertir el arbitraje en un tema recurrente.

El calendario obliga a mirar ya al siguiente encuentro: será el tercer partido consecutivo lejos del Bernabéu. “Sabemos que es un partido después del último de Atenas de Champions; en Liga necesitamos ganar fuera de casa con un calendario muy ajustado, necesitamos un buen partido y una buena victoria”.