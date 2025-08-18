Xabi Alonso dice lo que piensa de la polémica del Mallorca - Barcelona... a su manera

Xabi Alonso afronta su estreno en el banquillo en LaLiga con el Real Madrid ante Osasuna con ilusión, pero también con un mensaje nítido respecto al arbitraje: no quiere que se convierta en tema de debate.

“Ojalá no tengamos que hablar de los árbitros y no quiero hablar demasiado. No me toca comentar lo que pasa en otros partidos", aseguró el entrenador madridista. Luego le preguntaron por la polémica del Mallorca - Barcelona: "Escuché a Arrasate y lo explicó muy bien”. (Arrasate dijo: "El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero delante mío que parase, que era un golpe en la cabeza. Pensaba que había pitado, luego he visto que no. He alucinado un poco. En las charlas dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Me ha chocado muchísimo. Cuando te da el balón en la cabeza a veces estás mareado. No daba crédito cuando he visto que iba hacia el mediocampo

El entrenador vasco evitó entrar en polémicas, consciente de que el foco en su debut debe estar en el juego. En esa misma línea, quiso reforzar la idea de que su equipo tiene que concentrarse en su rendimiento: “Vamos dando pasos, todavía nos quedan unos cuantos por dar. Lo principal y las ideas fundamentales las introducimos en el Mundial de Clubes y hemos incidido en ellas. La sensación es buena”.

Más allá de su reflexión sobre los colegiados, Alonso abordó otros temas de la actualidad blanca. Habló de la ilusión del estreno liguero: “Lo afrontamos expectantes, ilusionados, queremos empezar bien, el primer partido es importante”. También valoró la irrupción del joven argentino Mastantuono, de apenas 18 años: “La primera vez que hablé con él me sorprendió su personalidad. No tenía vértigo y desde que ha llegado se le nota la madurez, la calidad. Puede jugar, tiene una pierna zurda espectacular y ese estilo guerrero argentino”.

Quejas por el calendario

El técnico repasó la competencia en el lateral derecho, con Carvajal y el recién llegado Alexander-Arnold: “Tengo claro que es una competencia buenísima y me gusta que en cada puesto tengamos dos jugadores. Carva ya está muy cerca de su final y Trent ha venido del Liverpool; es bueno para el nivel de la plantilla”.

Sobre el calendario, Alonso admitió que le hubiese gustado contar con más margen de preparación: “Nuestra petición, por la salud, por respetar su periodo y por más preparación, hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo. Hemos tenido dos semanas y no hay que buscar excusas. Las ganas y el corazón impulsan más que las piernas”.

Contra el partido en Miami

También se alineó con la postura del club respecto al partido en Miami: “Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el club. Si se cambian las reglas, tiene que ser por unanimidad de los participantes. Había que haber preguntado a todos”.

En lo futbolístico, explicó que el equilibrio entre líneas, Vini y Mbappé incluidos, será fundamental: “Es cuestión de que todas las líneas sean conscientes, que los delanteros no se queden descolgados y la línea defensiva empuje. Queremos funcionar como equipo”.

Preguntado por nombres propios, despejó dudas sobre Rodrygo (“Rumores hay muchos, le he visto bien, cuento con todos”) y elogió a Brahim (“En espacios cortos es buenísimo”). Además, insistió en que quiere un grupo competitivo en todas las posiciones y que “ahora mismo cuento con todos”.

Xabi también dejó un mensaje sobre el liderazgo dentro del vestuario: “Tiene que salir natural. El líder no se impone, se genera”. Y fue cauto con la afición: “Soy más de hacer que decir, no se puede prometer. Queremos traer la energía al estadio y merecerlo”.

Por último, habló del regreso al Bernabéu en un nuevo rol: “Volví con el Bayern y percibí el cariño. Ahora es diferente. Estoy expectante, motivado, con ganas de sentir la conexión con la gente. Quiero sentir eso otra vez. No estoy preparado, que pase lo que tenga que pasar”.