Xabi Alonso, muy duro contra Gil Manzano tras el Real Sociedad - Real Madrid: "Me haceís pensar mal, tío"

El encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad, disputado en el Reale Arena, estuvo marcado no solo por el resultado final, una victoria ajustada de los blancos por 1-2, sino también por la tensión arbitral que dejó un pospartido muy caliente. Xabi Alonso, técnico de la Real Sociedad, acabó profundamente enfadado con la actuación de Jesús Gil Manzano, el árbitro del encuentro, y no dudó en reclamarle explicaciones una vez concluido el choque.

La raíz del enfado del entrenador donostiarra estuvo en una acción muy concreta: la expulsión de Dean Huijsen. El joven defensa neerlandés vio la tarjeta roja directa en el segundo tiempo por una falta sobre Oyarzabal que Gil Manzano interpretó como una ocasión manifiesta de gol. El árbitro consideró que Huijsen era el último hombre y que, en consecuencia, la infracción suponía cortar una oportunidad clara. Sin embargo, para Xabi Alonso esa decisión carecía de fundamento.

El propio contexto de la jugada era lo que alimentaba la polémica. Oyarzabal no encaraba directamente la portería, sino que estaba algo escorado hacia una banda y, además, todavía lejos del área rival. Como si fuera poco, Éder Militao estaba cerca de la acción, en condiciones de llegar a cubrir a su compañero. Desde la óptica de Xabi Alonso, no se trataba en absoluto de una ocasión tan clara como para justificar la expulsión.

Protesta al final del partido

Por eso, al terminar el partido, con la derrota ya consumada, el entrenador se dirigió directamente hacia el colegiado. Lo hizo con la tensión acumulada durante los noventa minutos y con la sensación de que el resultado había quedado condicionado por esa decisión arbitral. Según recogieron las cámaras, Xabi Alonso le recriminó con dureza lo sucedido. «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío. Me haces pensar mal, sí», se le escuchó decir, visiblemente contrariado.

Esa frase reflejaba no solo la molestia inmediata, sino también la desconfianza que generan este tipo de jugadas en los protagonistas. Xabi Alonso, que siempre ha sido un técnico sereno y medido en sus declaraciones, no pudo contener su indignación en esta ocasión. Intentó explicarle al colegiado lo que, a su juicio, resultaba evidente en la acción: la presencia de Militao cerca de Huijsen impedía que pudiera hablarse de un uno contra uno limpio de Oyarzabal con el portero.

«¿Pero no has visto que Militao está al lado? ¡Pero si Militao está al lado! ¡Pero si está al lado, está a cinco metros de la jugada!», exclamaba Xabi Alonso ante Gil Manzano.

Xabi Alonso no ocultó que la decisión errónea pudo costarle muy caro a su equipo. Aunque el Real Madrid ya dominaba en el marcador, la inferioridad numérica hacía prácticamente imposible remontar el resultado. De ahí que el enfado no se limitara a una protesta puntual, sino que se extendiera a un auténtico cabreo con consecuencias. "Para mí era amarilla. Militão estaba cerca, el balón no estaba controlado y todavía quedaban 40 metros. Es mi interpretación. El árbitro ha tenido otra y el VAR ha debido tener otra también, pero he visto la repetición y no cambio de opinión. Le he preguntado, me ha dado su explicación pero no me ha convencido demasiado. Lo dejamos ahí, dijo después del partido.

En ese mismo intercambio, Xabi Alonso lanzó una advertencia que también quedó registrada: «Esta va al CTA seguro. Va al vídeo seguro». Con esas palabras, el técnico dejaba claro que el Comité Técnico de Árbitros tendría noticia del incidente y que la jugada sería revisada en el análisis de los jueves.