Xabi Alonso: "El Real Madrid es donde quiero estar"

La comparecencia de Xabi Alonso en la Ciudad Real Madrid, a veinticuatro horas del duelo de Champions ante el Manchester City, llegó en uno de los momentos más tensos desde su llegada al banquillo blanco. La derrota ante el Celta, la caída anímica del equipo y la concatenación de partidos irregulares han encendido todas las alarmas. Con un vestuario bajo examen y la directiva observando cada detalle, el entrenador afrontó una rueda de prensa en la que se le preguntó por su gestión, por el futuro, por la reacción del grupo y por los rumores que vuelven a situarle fuera del club. "Es donde quiero estar", ha dicho.

El contexto no admite matices. El Real Madrid llega al encuentro contra el City con una defensa en cuadro, la necesidad de reactivar a figuras capitales y la urgencia de dar un golpe de autoridad en Europa. La sala de prensa de Valdebebas estaba llena antes de que el técnico apareciera. Es un día grande y se notaba.

Xabi Alonso comenzó situando su estado de ánimo y el del equipo. A la pregunta de si se siente solo, negó cualquier sensación de aislamiento: “Es un equipo, vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid está preparado. Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana”. Admitió el enfado del entorno, que consideró “normal”, y subrayó que en fútbol “para bien y para mal, se puede girar rápido”. En su discurso se repitió un concepto: reacción inmediata.

El técnico no esquivó la pregunta que más titulares genera cada día: su futuro. Las informaciones que lo vuelven a situar en el Liverpool FC reaparecen cada cierto tiempo, y en esta ocasión fue contundente. “Es donde quiero estar”. No explicó más, no abrió puertas ni alimentó especulaciones: su foco, insistió, es el partido de mañana. En la misma línea respondió cuando se le preguntó si logra abstraerse de la presión exterior: “Mi foco está en el campo. Eso es lo que puedo controlar”.

En la sesión también se le interrogó por la caída del equipo tras vencer al Barça y por decisiones concretas como el cambio de Vinicius Junior en aquel choque. A pesar de las dudas que surgieron tras el bajón posterior, Alonso mantuvo su criterio: “Fue una decisión del momento. Si veo que es la decisión a tomar, no tengo ninguna duda”. En otro momento de la comparecencia, interpelado por el llamado ‘caso Vinicius’ y comparado con la gestión del Liverpool FC en torno a Mohamed Salah, se limitó a señalar que son asuntos que “se gestionan allí”, sin extenderse en valoraciones.

El análisis del rival ocupó una parte importante del acto. El City de Pep Guardiola es un examen enorme en cualquier circunstancia, y más aún cuando el Madrid llega con dudas. “Es el equipo de Pep, ha ido evolucionando. Tiene jugadores nuevos y cosas no tan reconocibles respecto a los últimos años. Será un gran rival”, explicó. También reconoció la dificultad añadida que supone enfrentarse a Guardiola: “El siguiente es el mejor. Hay que afrontarlo. Es un reto”.

La situación interna apareció de manera recurrente. Tras el tropiezo ante el Celta sacaron “las conclusiones habituales”. Sin embargo, quiso marcar distancias con la idea de crisis profunda. “Estamos mentalizados para afrontar lo que nos toca. Todos están convencidos de que podemos ganar mañana. Tenemos que jugar con buen ritmo, intensidad. Y de eso no hay duda”. También quiso dejar claro que siente el respaldo del vestuario: a la pregunta de si tiene el apoyo de toda la plantilla respondió con un “sí” rotundo.

En cuanto a su relación con el club, destacó la comunicación constante con el área directiva. Cuando se le preguntó por el supuesto respaldo tras el último partido, aseguró que el diálogo es permanente y que “todos estamos juntos en esto”. Respecto al ruido externo, admitió que entrenar al Real Madrid exige adaptarse y aprender. “Conozco muy bien el Madrid. Te tienes que adaptar y aprender. Hay días buenos, otros no. Pero damos pasos en cada partido”.

El técnico planteó también la dimensión emocional del encuentro. Para él, el partido contra el City es una oportunidad para crecer, no un obstáculo que paraliza. “Es un día grande, para seguir progresando. Será un ambiente de noche de Champions. La afición sabe qué tipo de partido tendremos”. En su mensaje final apeló a ese proceso compartido entre el equipo y la grada: “Seguro que se irán ilusionando con el paso del tiempo, como nosotros”.