Xabi Alonso: "¿Rodrygo? Todas las decisiones son exclusivamente mías"

Cada partido es un paso más para Xabi Alonso y el Real Madrid, casi sin pretemporada. El domingo juega contra Real Oviedo en el Carlos Tartiere la segunda jornada de LaLiga, Xabi Alonso repasó ante los medios la actualidad de su Real Madrid.

El entrenador fue preguntado por la situación de Kylian Mbappé, llamado a ser uno de los grandes referentes del equipo esta temporada. Alonso dejó claro que no piensa en objetivos individuales de goles ni en comparaciones con otras etapas del francés: “No, voy a intentar ayudarle y que él ayude al equipo a ganar partidos. Es una parte fundamental del equipo. Cuanto mejor encajen las piezas va a ser una de las claves de la temporada para poder jugar como equipo”.

Otro de los temas recurrentes fue la distancia con el FC Barcelona, eterno rival en la lucha por los títulos. Lejos de entrar en comparaciones, el técnico prefirió centrarse en el crecimiento interno del grupo: “No me preocupa nada. Me preocupa mi nivel, cómo estamos. Cada semana vamos a poder estar mejor y crecer como equipo”.

Flexibilidad táctica

Alonso reconoció que con tan pocos partidos disputados aún queda mucho por analizar en cuanto a sistemas y variantes de juego: “Hablamos mucho del juego, de cómo podemos mejorar. Con pocos partidos tienes poca información y tenemos que ir analizando. Hay perfiles para jugar diferentes sistemas, teniendo la idea clara y por qué queremos hacer las cosas. Podemos tener flexibilidad”.

El entrenador también explicó el uso de marcas en los campos de entrenamiento, que han llamado la atención en Valdebebas: “Para trabajos tácticos, trabajos de línea... Nos ordenan y nos dan referencias. Son cosas que he utilizado desde que empecé a entrenar y nos ayudan en el día a día. Siempre lo he hecho así y aquí también”.

Vinicius y Rodrygo, piezas claves

Cuestionado por el ruido mediático que siempre acompaña a Vinicius, Alonso se mostró tranquilo: “Le veo bien. Llevamos muy poco de temporada. Estamos empezando. Todos están con muchas ganas de hacer un buen año y están todos con buena predisposición. Eso es fundamental”.

Sobre Rodrygo dejó claro que no hay nada decidido: “Tan solo llevamos un partido. Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente. Hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrygo también, claro”.

Mastantuono, la nueva ilusión

La aparición de Franco Mastantuono ha revolucionado al madridismo y también ha generado polémica por el uso de su nombre de pila en algunos cánticos. Alonso rebajó la cuestión: “No he hablado, pero yo me centro en el jugador y le veo bien a Franco, está teniendo una buena relación con los compañeros y parece que lleva más tiempo del que lleva. Yo le veo con una sonrisa”.

Preguntado por su rol en el campo, el técnico explicó: “Puede jugar tanto en la última línea como de enganche. En River jugó muchas veces de 10. Tiene la calidad de jugar en las dos. Tiene esa movilidad, esa capacidad de asociación con los que tiene alrededor...”.

El entrenador reconoció que, tras su buen debut frente a Osasuna, Mastantuono tiene opciones de ser titular en Oviedo: “Le vi bien el otro día. Tuvo buen impacto, buena energía. Como va en la convocatoria, tiene opciones como todos de jugar”.

En cuanto a la planificación de la temporada, Alonso se mostró satisfecho con la plantilla: “Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado. Hay que adaptarse. Nadie va a jugar todos los minutos, todos van a tener su rol”.

Sobre las jugadas a balón parado, todavía en fase de trabajo, el técnico confirmó que cuenta con varios especialistas: “Todavía no hemos podido trabajar demasiado, pero sí hay jugadores que tienen mucha calidad: Arda, Trent, Mastantuono, Kylian... Todavía nos quedan cosas, pero el pie pequeño no lo decido yo. Sí tenemos bastantes opciones”.

El recuerdo de Santi Cazorla

El partido en el Tartiere tendrá un componente emotivo especial por la figura de Santi Cazorla, que ha regresado al Oviedo.“Con él tengo un recuerdo espectacular, como jugador y compañero. En la Eurocopa de 2008 toda la gente que estuvimos hizo un gran vestuario. Se ve el cariño que le tiene la gente y luego futbolísticamente es un jugador excepcional. Muy contento por todo lo que ha hecho, ha vuelto a su casa y que disfrute de ser un referente en Oviedo”.