La futbolista Savannah DeMelo sufre un colapso en pleno partido.

Savannah DeMelo, centrocampista del Racing Louisville y una de las figuras jóvenes más prometedoras del fútbol femenino estadounidense, vivió un momento alarmante durante el encuentro frente al Seattle Reign en la NWSL, cuando se desplomó en pleno terreno de juego. El hecho obligó a detener de inmediato el partido y posteriormente a suspenderlo por completo.

La jugadora, de 26 años, comenzó a mostrar señales de malestar en los minutos finales de la primera mitad. Primero se dejó caer sentada sobre el césped, dando la impresión de que necesitaba un respiro. Sin embargo, en cuestión de segundos su estado se agravó y terminó colapsando, siendo sostenida por una compañera mientras llegaba el cuerpo médico.

La asistencia fue inmediata. Los sanitarios entraron rápidamente al campo para evaluar su estado y, tras estabilizarla, decidieron trasladarla a un hospital cercano para realizar pruebas más exhaustivas. Afortunadamente, el Racing Louisville confirmó horas más tarde que DeMelo se encontraba consciente, estable y bajo observación.

En el momento de la suspensión, el marcador seguía sin goles. La liga ha indicado que el partido será reprogramado en una nueva fecha aún por determinar, priorizando la recuperación de la futbolista.

Este episodio se suma a los problemas de salud que DeMelo ha enfrentado en los últimos meses. La mediocampista ya había manifestado síntomas preocupantes como mareos, palpitaciones y dificultades respiratorias. Tras varios estudios, los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que provoca hipertiroidismo y puede generar complicaciones físicas severas si no se controla adecuadamente.

El incidente ha despertado una ola de solidaridad en la comunidad futbolística. Compañeras, rivales y aficionados han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseando una pronta y completa recuperación para la jugadora, que también ha sido internacional con la selección de Estados Unidos.

DeMelo, reconocida por su talento, visión de juego y entrega en el mediocampo, enfrenta ahora uno de los retos más importantes de su carrera: cuidar su salud y superar las dificultades médicas para volver a los terrenos de juego.