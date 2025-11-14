Los grandes deseos de Carlos Alcaraz para su futuro

Con 22 años y seis títulos de Grand Slam en su carrera, Carlos Alcaraz reconoce que vive un momento extraordinario, pero asegura que su ambición sigue intacta. Afirma que él y su equipo van por el camino correcto y que su objetivo ahora es continuar trabajando con la misma intensidad, e incluso más, para seguir creciendo.

El murciano asegura que aún no se ve al nivel de las grandes leyendas del tenis. Cuando le preguntan si cree que ya puede compararse con Federer, Nadal o Djokovic, responde con claridad: “Ni cerca todavía”. Para él, esa distancia es precisamente lo que le motiva a seguir esforzándose al máximo.

Sobre sus metas deportivas, Alcaraz lo tiene claro: quiere ganar más Grand Slams. Considera que lograr el máximo número posible de estos títulos es su principal deseo, aunque también confiesa que conquistar una medalla de oro olímpica sería un sueño igualmente poderoso.

La entrevista también muestra su lado más personal. Explica que, a pesar de la fama, en casa sigue siendo “Carlos”, no el tenista. Su familia le proporciona la estabilidad emocional necesaria para soportar las exigencias del circuito.

Respecto a su relación con Juan Carlos Ferrero, su entrenador, Alcaraz afirma que va en la dirección correcta. Dice que después de tantos años trabajando juntos, se conoce mejor a sí mismo y sabe qué necesita en cada etapa para rendir al máximo.

Por último, admite que la exposición pública forma parte de su día a día. Aunque se considera una persona cercana y de pueblo, reconoce que a veces se siente observado y rodeado de teléfonos grabando. Aun así, asegura que lo lleva con naturalidad y que intenta no perder la esencia que siempre lo ha caracterizado.