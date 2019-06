Guardiola sobre los amaños: "En Inglaterra se solucionaría en dos meses"

Pep Guardiola ha vuelto a hablar. Ha sido en un torneo de golf de la Costa Brava, en el que participan entrenadores de élite y algunos exjugadores. Preguntado por la red de amaños de partido que ha salido a la luz, el ex jugador blaugrana ha declarado que él tiene "la suerte" de trabajar en un país en el que "estas cosas no pasan y si pasaran se solucionarían en un mes o dos, no dejarían que se diluyesen."

En su mensaje, no dejó pasar la oportunidad de mandarle un dardo a la Federación Española y a Javier Tebas:

"La Federación y el señor Temas - presidente de la Liga de Fútbol Profesional. que siempre están tan preocupados por lo que pasa en Inglaterra, se involucrarán para tomar decisiones y aplicar la ley si es que ha pasado algo. Confío mucho en el señor Tebas."- sentenció en tono irónico.