La hija de Hulk Hogan estalla: denuncia “juego sucio” en su muerte y frena la cremación de su padre

La repentina muerte de Hulk Hogan, ícono indiscutible de la lucha libre mundial, ha desatado una tormenta de dudas, especulaciones y dolor. Terry Bollea, como se le conocía fuera del ring, falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años, presuntamente por un paro cardíaco. Sin embargo, su hija Brooke Hogan se niega a aceptar el cierre oficial del caso sin una revisión exhaustiva. Para ella, las circunstancias que rodearon los últimos momentos de su padre son demasiado confusas como para ser ignoradas. La rapidez del diagnóstico, la falta de una autopsia inmediata y el deseo de proceder con la cremación han encendido todas las alarmas en su entorno familiar.

A pesar de que el médico forense del estado de Florida confirmó que Hogan padecía condiciones graves como leucemia y fibrilación auricular, Brooke ha levantado la voz con firmeza. No solo ha exigido una investigación independiente, sino que ha ofrecido financiar personalmente una autopsia privada. Su decisión de frenar la cremación ha transformado el caso en un foco de atención mediática. “La dignidad y el legado de mi padre lo merecen”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La policía de Clearwater, encargada de atender la emergencia en el domicilio de Hogan, ha declarado que no existen indicios de circunstancias sospechosas. Sin embargo, el hecho de que el luchador fuera declarado muerto en menos de 90 minutos desde la llegada de los servicios de emergencia ha generado inquietud entre sus allegados. Brooke no está sola en sus dudas: miles de seguidores del luchador se han sumado a la exigencia de transparencia, inundando las redes con mensajes de apoyo y llamados a esclarecer los hechos.

La ausencia de una autopsia oficial y el silencio institucional que ha rodeado el caso han dejado a la familia en un estado de incertidumbre y frustración. Para la hija de Hulk Hogan no se trata solo de cerrar un capítulo, sino de asegurarse de que la historia se cuente completa, sin omisiones ni mentiras.