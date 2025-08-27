Horror en el hipódromo: un caballo muere desplomado de un ataque cardíaco y dos espectadores resultan heridos

Un caballo murió y dos espectadores fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración tras trágico incidente durante la carrera del Bank Holiday del hipódromo de Cartmel.

El hipódromo confirmó que el caballo Wbee se desplomó durante la tercera carrera del pasado lunes tras sufrir una afección cardíaca repentina arrollando a los espectadores. El incidente ocurrió cuando los corredores se acercaban a la penúltima valla.

Un comunicado de los responsables de la pista confirmó que los equipos médicos del lugar actuaron enseguida, atendiendo tanto a los espectadores como al caballo involucrado. A pesar de sus esfuerzos, Wbee no pudo salvarse.

Dos personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. Las autoridades del hipódromo afirman que continúan verificando su estado, a la vez que recalcan la importancia de proteger la privacidad de los involucrados.

Se desplomó mientras corría

En un comunicado, el hipódromo de Cartmel confirmó que durante la tercera carrera de nuestra reunión del día festivo, el caballo Wbee sufrió una afección cardíaca repentina inmediatamente antes del penúltimo obstáculo y se desplomó mientras corría.

“Esta afección, confirmada por el equipo veterinario, provocó que el caballo se desviara del recorrido, donde entró en contacto con un grupo de espectadores. Los equipos médicos del lugar respondieron de inmediato y dos personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. El personal del campo mantiene contacto regular con las autoridades competentes para informarles sobre su estado, garantizando al mismo tiempo su privacidad.

El veterinario jefe del hipódromo que estaba presente llegó en cuestión de segundos, pero lamentablemente el caballo Wbee falleció justo cuando llegaba.

Tyson Fury, presente en la carrera

El evento es uno de los más importantes en el calendario de carreras de Cartmel y atrae a miles de visitantes al pintoresco circuito de Cumbria durante todo el fin de semana festivo.

El campeón de boxeo de peso pesado Tyson Fury también estaba presente en la carrera, donde su caballo, Big Gypsy King, había sido inscrito para correr ese mismo día.