Ilia Topuria dice que no le importaría ser Presidente del Gobierno y Óscar Puente le responde con un meme

Ilia Topuria no deja de sorprender. El luchador hispano-georgiano, que ya cuenta con dos títulos de campeón del mundo en la UFC, se ha ganado un lugar de privilegio en el deporte internacional gracias a su carácter indomable y a un estilo que combina fuerza, técnica y valentía. No teme a nada, ni en el octágono ni fuera de él, y lo volvió a demostrar durante la presentación del WOW 22, la nueva velada organizada por su promotora en Madrid.

En ese evento, además de hablar sobre su futuro deportivo y de la situación de la UFC en España, Topuria dejó una respuesta que dio mucho de qué hablar. Entre las preguntas de los asistentes, alguien lo comparó con Conor McGregor, el mediático luchador irlandés que convirtió su figura en un fenómeno más allá del deporte. Y la cuestión llegó con picante: “¿Se atrevería a ser presidente del Gobierno de España?”.

¿Topuria presidente?

Topuria, con su estilo directo y desenfadado, no esquivó la ocurrencia. “Se quiere, se siente… ¡Ilia presidente!”, respondió entre risas, en tono de broma, antes de añadir una reflexión más seria: “Nunca lo había pensado, nunca he tenido ese tipo de reflexión. Pero si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí”.

Esa declaración, mitad humor y mitad muestra de confianza, encontró eco inmediato en las redes sociales. El ministro Óscar Puente, muy activo en Twitter y conocido por su estilo mordaz, no dejó pasar la oportunidad. Y lo hizo a su manera: sin palabras, pero con un meme. Concretamente, utilizó la célebre imagen de Spider-Man mirando con prismáticcos y riéndose sin parar en clara alusión a la comparación entre un luchador dispuesto a presidir y un político habituado a la arena pública. La burla era evidente.

Más allá de ese cruce anecdótico con el ministro, Topuria aprovechó la ocasión para hablar sobre un tema que interesa a todos los aficionados: la posibilidad de que la UFC llegue por primera vez a España. Su respuesta fue sincera y, aunque no definitiva, generó expectativas: “Todavía no tengo ni idea. Estamos en medio de las negociaciones, ajustando el calendario del año que queda y del próximo año”. El luchador explicó que no hay nada cerrado todavía, pero dejó claro que las conversaciones están en curso y que la intención existe.

En cuanto a los posibles rivales, Topuria fue tajante: no tiene ninguno en mente en este momento. Y eso pese a los cruces verbales que ha mantenido con nombres como Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan. Su prioridad, más que un enfrentamiento personal, parece ser la consolidación de un evento que marque un antes y un después en el panorama deportivo español.

Topuria no habló solo de sí mismo. Mostró, como acostumbra, un fuerte compromiso con sus compañeros de profesión. “Tenemos a mi hermano, a Joel Álvarez, a Dani Bárez, próximamente a Hecher Sosa... Espero que alguno de ellos también tenga la oportunidad de estar en ese evento para que sea histórico”, señaló. Con estas palabras, dejó claro que su visión va más allá de su propia carrera: quiere que el deporte crezca en España y que otros talentos nacionales tengan la plataforma que merecen.

Sobre si hay dudas acerca de que la UFC aterrice en el país, Topuria se mostró convencido: “No hay ninguna duda de que en algún punto va a suceder”. No precisó cuándo ni en qué condiciones, pero su confianza y cercanía con la organización hacen pensar que el sueño de ver una gran velada en territorio español no está lejos de hacerse realidad.

Al mismo tiempo, el peleador fue preguntado sobre su regreso al octágono, aunque no dio una fecha exacta. Lo cierto es que, después de convertirse en campeón, cada movimiento suyo es esperado con ansias por los aficionados. Topuria mantiene la calma, consciente de que su carrera aún tiene mucho camino por recorrer y que ahora las decisiones deben tomarse con estrategia.